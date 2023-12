Últimas notícias da guerra. O ataque com mísseis russos a Kiev durante a noite feriu 51 pessoas. Os Estados Unidos para Israel, mantenham a passagem de Kerem Shalom aberta para ajuda

08:53

Alemanha: Chegar a um acordo no governo relativamente ao orçamento de 2024

Os partidos da coligação governamental alemã, liderados por Olaf Schulz, chegaram a um acordo para resolver a crise financeira e política desencadeada pela decisão do Tribunal Constitucional alemão, que proibiu a utilização de fundos privados para satisfazer as necessidades do orçamento de 2024. Fontes do governo alemão afirmou que o acordo, cujos detalhes ainda não são conhecidos, será anunciado hoje em conferência de imprensa, às 12 horas.