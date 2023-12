Na cimeira da UE, os holofotes estão voltados para o orçamento e para a Ucrânia. 10 bilhões bloqueados para Orbán

Existem vários pontos de conflito que os líderes da UE terão de resolver na cimeira de quinta-feira. A adesão da Ucrânia, da Moldávia e dos Balcãs aumenta o orçamento plurianual, com fundos atribuídos a Kiev e à imigração. A Presidente Giorgia Meloni e os líderes da UE chegaram a Bruxelas para participar na cimeira com os seis países dos Balcãs. O foco está inteiramente no primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, e no seu veto contra o início das negociações da UE e o apoio económico e militar a Kiev. A Comissão Europeia, num momento suspeito, libertou 10,2 mil milhões de dólares de fundos de coesão para a Hungria, para reformas alcançadas no sector judicial, mas decidiu manter o mecanismo condicional do orçamento do Estado de direito e manter congelados os outros 21 mil milhões de dólares de fundos de coesão. PNRR e 6,3 mil milhões de dólares de outros programas de coesão. Embora os líderes dos grupos maioritários no Parlamento Europeu tenham apelado ao Presidente da Comissão para não conceder nada ao líder húngaro, o primeiro sinal foi enviado. Será uma cimeira complexa e difícil e trabalharemos dia e noite para proteger a unidade europeia, afirma o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que também está a preparar projetos de negociação para a revisão do orçamento. No texto final, os fundos destinados à imigração passarão de 12,5 para 8,2, mas esta medida será satisfatória em qualquer caso para a Itália.

A proposta inicial da Comissão de aumentar o orçamento 2021-2027 em 66 mil milhões de dólares teria aumentado a contribuição da Itália em cerca de 2 mil milhões de dólares adicionais anualmente em comparação com o que o país já paga. À luz das conclusões do Gabinete Geral de Contabilidade, a Itália, às vésperas do regresso das regras do Pacto de Estabilidade, sejam elas novas, se for alcançado um acordo nos próximos dias, ou antigas, também tem interesse em reduzir o inicialmente números esperados. Por outro lado, no que diz respeito à migração, o governo beneficia dos resultados alcançados pela Comissão Europeia, que, como em todos os Conselhos Europeus, informa os líderes sobre as ações tomadas. Na carta enviada pela Presidente von der Leyen, há “apoio” ao acordo entre a Itália e a Albânia, o que é um exemplo de pensamento inovador. No entanto, poucas horas depois, o Tribunal Constitucional Albanês suspendeu o processo de ratificação no Parlamento, aceitou os dois recursos apresentados por 30 parlamentares da oposição e marcou a audiência para 18 de Janeiro. Após a adesão, a frente dos países mornos poderá expandir-se para além da Hungria e da Áustria. Alguns gostam de promover o princípio de que, se não houver financiamento para as necessidades nacionais, também não deverá haver financiamento para a Ucrânia. Por outro lado, a Itália pretende avançar também no início das negociações de adesão com a Bósnia e Herzegovina. “O Conselho Europeu está pronto para iniciar negociações de adesão com a Bósnia e Herzegovina, assim que for alcançado o grau necessário de cumprimento dos critérios de adesão”, lemos no último rascunho das conclusões, que também fala em acelerar todo o processo nos Balcãs. Na cimeira, Donald Tusk, que liderou a reunião dos líderes da UE entre 2014 e 2019, fez um grande regresso como novo primeiro-ministro polaco: “A Polónia regressou à Europa, é o momento mais importante da nossa história”. Ao chegar à cimeira da União Europeia e dos países dos Balcãs Ocidentais, disse: “A minha vida política não foi fácil”. Ele acrescentou: “O meu papel é fortalecer a determinação da Europa e convencer os aliados de que o mais importante na Europa é apoiar eficazmente a Ucrânia”. Outro campo de batalha pode ser o Médio Oriente. Pela manhã, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, no seu discurso perante a sessão plenária do Parlamento, apelou a um cessar-fogo imediato em Gaza. Também aqui as situações são muito diferentes. Isto é evidenciado pelos países da União Europeia que votaram na Assembleia Geral da ONU a resolução que apela a uma trégua imediata nos combates: Áustria, República Checa, Bulgária, Alemanha, Hungria, Itália, Lituânia, Países Baixos e Roménia opuseram-se. A Eslováquia manifestou-se contra a resolução, absteve-se de votar e outros votaram a favor.