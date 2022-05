Ucrânia: Notícias de hoje ao vivo. Zelensky: ‘Precisamos de um novo plano Marshall’

22h27 “Amanhã, 6 de maio, haverá uma evacuação de Mariupol.” Isto foi afirmado pela vice-primeira-ministra da Ucrânia Irina Vereshuk, citando Ucrânia Pravda, marcando um encontro com os cidadãos interessados ​​”perto do centro comercial” Port City “às 12 horas, hora local (11 na Itália).

20.04 “Esta não é a guerra dos russos. Esta é a guerra de Putin. Para não falar com Zelensky, devemos falar com Putin. Não temos nada contra o povo russo, mas devemos apoiar os ucranianos, caso contrário, quem será o próximo?” . Foi o que afirmou o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, na abertura do Festival da Europa em Florença.

18.41 O presidente russo Vladimir Putin, em entrevista ao primeiro-ministro Naftali Bennett, pediu desculpas pelas recentes declarações do ministro Sergey Lavrov que disse em entrevista ao RIT 4 que Zelensky era de ascendência judaica “como Hitler”, o que irritou Israel. A notícia do pedido de desculpas do presidente russo foi no gabinete de Bennett, no qual ele agradeceu ao primeiro-ministro Putin por “esclarecer seus pensamentos em relação ao povo judeu e à memória do Holocausto”.

17.54 “As primeiras armas que podem repelir o inimigo chegarão em grande número no final de maio ou no início de junho.” Isso foi afirmado por Oleksiy Aristovich, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, citado pela BBC, observando que um possível contra-ataque em larga escala contra as forças de Moscou provavelmente não começaria antes de meados de junho.

15.59 “Já estamos preparando um plano em larga escala para a recuperação e reconstrução da Ucrânia no pós-guerra e precisamos de um Plano Estratégico de Apoio Internacional para a Ucrânia que seja uma contrapartida moderna do histórico Plano Marshall.” A reconstrução ucraniana “deve se tornar o mesmo exemplo histórico do futuro que a reconstrução dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial”. Isto foi afirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, falando em uma mensagem de vídeo na Conferência de Doadores de Alto Nível organizada pela Polônia e Suécia em Varsóvia.

15.24 “A Ucrânia recebeu mais de US$ 12 bilhões em ajuda e financiamento de armas desde o início da guerra. Estamos muito gratos por esse apoio crítico. Estamos passando pela fase mais difícil de nossa história, quando o destino de nosso estado estava sendo Mas acreditamos firmemente na vitória da Ucrânia e no seu futuro brilhante, afirmou o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal, na Conferência de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia

15.21 O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, após as divergências nos últimos dias com a Alemanha, convidou o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier a Kiev.

14h36 Exército ucraniano: “Os russos não respeitam a trégua em Azovstal”

14h26 O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier teve uma conversa telefônica com o presidente Volodymyr Zelensky. Durante a entrevista, o mal-entendido que surgiu nas últimas semanas é esclarecido. A informação foi anunciada pelo Gabinete Presidencial. Até ontem, o chanceler Olaf Scholz reiterava que a “falta de vontade” do presidente alemão em Kiev era um problema para o governo e o povo alemão, impedindo a decisão de enviar uma missão à capital ucraniana.

12h58 Os russos cancelaram o desfile de 9 de maio em Donetsk e Lugansk

12.52 As Nações Unidas, nosso comboio para Azovstal para evacuar civis

12,50 von der Leyen, a União Europeia doa mais 200 milhões para ajudar Kiev

12h50 Michel, reconstrução começa hoje, confiança na Ucrânia

12h41 “Não queremos apenas reconstruir o que estava lá, queremos construir um país europeu novo, verde e moderno. Queremos fazê-lo imediatamente, queremos entrar na União Europeia imediatamente. Entendemos que nossos objetivos são ambiciosos, queremos construir um sonho, tudo será transparente e qualquer pessoa poderá controlar os processos e padrões em um site dedicado.” Isto foi afirmado por Denis Shmyhal, primeiro-ministro da Ucrânia, na Conferência de Doadores que está ocorrendo agora em Varsóvia, Polônia.

12.17 O presidente russo Vladimir Putin não emitiu novos pedidos para a siderúrgica Azovstal em Mariupol. De acordo com relatórios da TASS, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a decisão anterior ainda está em vigor. Em 21 de abril, em uma reunião entre Putin e o ministro da Defesa, Shoigu, Putin decidiu cancelar o ataque à usina.

12.06 O fornecimento de inteligência pelos membros da OTAN às forças ucranianas não ajuda a “conclusão rápida” da operação militar especial russa na Ucrânia. Isso foi afirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, de acordo com relatórios de agências russas.

11,58 Corredores humanitários na siderúrgica Azovstal em Mariupol “trabalho”. Isto foi afirmado pelo Kremlin, de acordo com a TASS

11.25 de Maio, agora a ação conjunta da UE para reavivar negociações resolutas

10.21 “Até agora, se há um inferno no mundo, é em Azovstal. Os últimos 11 quilômetros quadrados de liberdade em Mariupol se transformaram em um inferno.” Isso foi afirmado por um membro do conselho municipal do prefeito Petro Andryushenko, citado pela CNN, explicando que “os intensos ataques à siderúrgica não pararam a noite toda e continuam.

09.12 Em Kiev, a defesa da siderúrgica Azovstal tornou-se a primeira prioridade

7/44, Comandante Azov, batalha sangrenta na siderúrgica

04.03 Sirenes antiaéreas soaram em toda a Ucrânia esta noite

02.36 Moscou, simulando ataques de mísseis balísticos nucleares

00.14 Zelensky, o dia da libertação está se aproximando