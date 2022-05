Ucrânia – Rússia, notícias de guerra de hoje

A Ucrânia estará disposta a aceitar um acordo de paz com a Rússia se as forças russas se retirarem “para suas posições em 23 de fevereiro”.

Assim disse o presidente Volodymyr Zelensky. “De nossa parte, nem todas as pontes diplomáticas foram queimadas”, disse ele. Enquanto isso, o presidente americano Joe Biden

Anunciou nova ajuda militar no valor de 150 milhões de dólares para combater a agressão russa. No 72º dia da guerra, Kiev se regozija em dar um novo golpe poderoso à Marinha Russa depois que o navio afundou Moscou: Uma fragata russa, presumivelmente Almirante Makarov, queimará perto da Ilha da Cobra, no Mar Negro, após ser atingida por um míssil ucraniano. No entanto, bombardeios pesados ​​continuam em muitas áreas do país. “A Polônia pode ser uma fonte de ameaças. É um dos membros mais resolutos da Otan em exigir sanções mais duras contra Moscou e suprimentos de armas mais substanciais e eficazes para Kiev”, disse um porta-voz do Kremlin.

Guerra Ucrânia-Rússia, além da vida: o que você precisa saber hoje

Tudo sobre o conflito | rastros de guerra | as notícias | hoje | calendário

2h30 Ucrânia: Trump, as palavras erradas de Biden na hora errada

Durante um comício na Pensilvânia, Donald Trump atacou o presidente dos EUA, Joe Biden, pela Ucrânia, alegando que ele estava “dizendo exatamente a coisa errada na hora errada”. O bilionário observou então que o presidente russo, Vladimir Putin, viu as dificuldades de Biden em se retirar do Afeganistão e “pensou na hora” de atacar a liderança dos EUA. “Comigo – como ele repetiu na Pensilvânia, como fez uma semana atrás em Nebraska – Putin nunca teria invadido a Ucrânia.”

01:00 Moscou: Hoje 50 pessoas foram evacuadas de Azovstal

Os militares russos resgataram dezenas de civis na sexta-feira de túneis sob a siderúrgica sitiada onde soldados ucranianos estavam em Mariupol. Autoridades russas e ucranianas disseram que os civis foram entregues a representantes das Nações Unidas e da Cruz Vermelha. Os militares russos disseram que o grupo inclui 11 crianças.

00.19 Moscou: Polônia pode ser fonte de ameaças

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, referiu-se à “retórica hostil” das autoridades polonesas e disse que Varsóvia pode ser “uma fonte de ameaças”. Relatórios da Reuters.

00.03 mídia, em Kiev, falta de Azovstal. esposas do exército marcham

A polícia de Kiev interrompeu uma manifestação organizada pelas esposas do exército ucraniano sitiado na siderúrgica Azovstal em Mariupol para exigir negociações com os russos para evacuar seus maridos. Os oficiais também distribuíram cartões postais de alistamento militar para os homens que participaram do comício. Cerca de cinquenta pessoas, apesar do embargo imposto pelas autoridades, reuniram-se na Praça da Independência para exigir que as negociações de evacuação digam respeito não só a civis, mas também a homens armados, incluindo membros do regimento Azov.

00.01 Biden anuncia nova ajuda militar de 150 milhões

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou nova ajuda militar à Ucrânia para combater a agressão russa. Isso é principalmente munição de artilharia e radar, disse Biden, mas que o financiamento de armas de Kiev praticamente acabou. De acordo com um funcionário dos EUA, a nova ajuda é equivalente a US$ 150 milhões, o que é menor do que o valor anteriormente alocado. “O Congresso deve desbloquear rapidamente o pacote necessário para fortalecer a Ucrânia no campo de batalha e na mesa de negociações”, disse Biden sobre o pacote de US$ 33 bilhões proposto ao Parlamento dos EUA.