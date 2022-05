Stoltenberg adverte: “Nunca aceitaremos que Putin controle a Crimeia”.

Uma coisa é clara: se a Ucrânia perder seu poder e confiança, entregar aos russos e entregar a Crimeia, a OTAN a bloqueará com todas as suas forças. Este é o significado das palavras do Secretário-Geral da Aliança, Jens StoltenbergEntrevista em um jornal alemão morrer sentiu. “ Os membros da OTAN nunca aceitarão a anexação ilegal da Crimeia. Sempre nos opusemos ao controle russo de partes do rio Donbass no leste da Ucrânia “Putin foi avisado: ele não está apenas lutando contra um povo, mas pode ser dito contra grande parte do Ocidente.

Ucrânia vai ganhar com a OTAN

A OTAN percebe, no entanto, que a guerra da Rússia contra a Ucrânia “ Não vai acabar logo, mas a Ucrânia está lá irá vencer Com a ajuda da OTAN “A coalizão está determinada a ajudar Kiev”, reiterou o secretário-geral. Mesmo que leve meses ou anos.” Derrotar Putin e suas ambições sinalizando que será feito.” tudo é possível “Para que o conflito não se espalhe. Stoltenberg, em sua longa entrevista, enfatizou que a Ucrânia faria tudo ao seu alcance para vencer” Esta guerra é porque está defendendo suas terras “E é certo, como país atacante, defender-se e não ter que aturar passivamente o exército russo.

A hipótese da guerra nuclear

Em apoio ao acima exposto, a escalada militar também é dever dos países ocidentais evitar De qualquer forma, especialmente quando durante meses Putin e seus homens ameaçaram apertar o botão nuclear. Stoltenberg afirmou firmemente que “ Não deve haver um ” É aquele “ Uma guerra nuclear não pode ser vencida como ele escreve Sentido morre. O discurso claramente se refere à Rússia e condena o discurso de Moscou descrito como “ irresponsável e implacável Ao se referir ao possível uso de armas nucleares para impedir a ajuda e suprimentos da OTAN ao exército de Zelensky.

A este respeito, o Secretário-Geral exortou o Ocidente a continuar fornecer Armas pesadas na Ucrânia para uma necessidade cada vez mais urgente, aumentando os suprimentos, fazendo mais “ Prepare-se para um compromisso de longo prazo “Esta é a única maneira que Kiev usa”, acrescentou. Ele poderia ter sucesso em repelir a invasão russa “. A Ucrânia deve ter a visão de que nada terminará em 9 de maio, que Putin continuará lutando pelo Donbass e devemos estar prontos para enfrentar” longa guerra “Contra a Rússia, que provavelmente durará meses ou até anos.

A próxima reunião da OTAN em Bruxelas em 19 de maio com a reunião do Comitê Militar “em sessão de chefes de defesa”. Mas na segunda sessão falaremos sobre a guerra da Rússia na Ucrânia com Presença Dos chefes de defesa também na Finlândia, Suécia e Ucrânia, que envia outro sinal muito forte: além de Zelensky, também queremos que os dois países escandinavos se juntem à OTAN.