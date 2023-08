Porque é que a água radioactiva de Fukushima será despejada no mar, o que contém e quais são os riscos?

Amanhã o Japão vai começar Despejo de água poluída pelo desastre nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico 11 de março de 2011, o pior acidente atômico da história depois de Chernobyl. O primeiro-ministro Fumio Kishida deu luz verde para o início da operação da Tokyo Electric Power Holdings Corporation (TEPCO), operadora da central nuclear de Fukushima Daiichi. Vai durar pelo menos trinta anos.

A seleção foi aprovada porAgência internacional de energia atômica (Agência Internacional de Energia Atómica), segundo a qual o lançamento, se realizado conforme planeado, teria um impacto mínimo no ambiente e na saúde humana, ao mesmo tempo que suscitou protestos da China, que chamou de volta o embaixador japonês, e de vários países do Pacífico. A Coreia do Sul, que inicialmente se opôs a isso, disse que não encontrou “nenhum problema científico ou técnico” com o lançamento, mas pediria a Tóquio que interrompesse a operação imediatamente se fossem detectadas concentrações de material radioativo acima dos padrões internacionais nas águas. Para muitos estudiosos, a libertação programada, embora sem precedentes nesta dimensão, é a opção mais segura.

De onde vem a água poluída de Fukushima? o Terremoto submarino de magnitude 9,1 em 11 de março de 2011 (mais forte já registrado no Japão e o quarto mais intenso já registrado) Próximo tsunami Destruição dos sistemas de refrigeração da planta de Fukushima Daiichi, causando a destruição dos sistemas de refrigeração da planta de Fukushima Daiichi Fusão de três reatores, liquefazendo barras de combustível contendo urânio. Para evitar um maior sobreaquecimento do combustível liquefeito altamente radioactivo e, portanto, possíveis explosões com libertação de materiais radioactivos, os técnicos da TEPCO começaram a bombear água do mar sobre os núcleos fundidos, que foram assim contaminados com materiais radioactivos, e ainda estão a trabalhar. Continue bombeando, porque os três núcleos do reator ainda estão derretidos.

“Depois de mais de 12 anos, o processo de resfriamento contínuo ainda produz mais de 130 toneladas de água poluída por diaA National Geographic escreve. Essa água inunda os túneis da estação e penetra nas fundações, além de infiltrar-se nas águas subterrâneas básicas. O mesmo se aplica à água da chuva que entra em contato com reatores fundidos. Os técnicos da TEPCO coletam e também retiram a água contaminada das águas subterrâneas e a filtram com um processo denominado “sistema avançado de manuseio de fluidos” ou “sistema avançado de manuseio de fluidos”.Alpes») e armazenados em tanques com capacidade de mil metros cúbicos cada. Desde o dia do acidente, há doze anos, 1.073 ou 1,34 milhão de toneladas cheias – o equivalente a 500 piscinas olímpicas. Segundo o governo japonês, o espaço de armazenamento acabará no início do próximo ano e não terá outra escolha senão começar a despejar água no Oceano Pacífico. READ Expurgos, corrupção e triunfos - Corriere.it

O que é água poluída em Fukushima? Reatores fundidos são produzidos na usina de Fukushima 64 elementos radioativos, também conhecidos como radionuclídeos ou radioisótopos. “Os mais preocupantes – explica The Conversation – são aqueles que podem representar uma ameaça à saúde humana: Carbono-14, iodo-131, césio-137, estrôncio-90, cobalto-60 e hidrogênio-3também conhecido como trítio. Alguns destes radionuclídeos têm meias-vidas curtas (ou seja, tempo de decaimento) e já decaíram nos 12 anos desde o desastre. Mas outros demoram mais para quebrar. O carbono-14, por exemplo, tem meia-vida de mais de 5.000 anos”.

Segundo a Tepco, o Alpine Filtration System gerencia isso Elimine 62 desses 64 elementos radioativos E – escreve a Nature – “reduzir a sua concentração abaixo dos limites regulamentares japoneses de 2022 para a descarga de água no ambiente” (limites baseados em indicadores IRC). No entanto, atualmente não existe tecnologia que possa filtrar eficazmente o carbono-14 e o trítio.. A TEPCO afirma que a concentração resultante de trítio é de cerca de 1.500 becquerels (uma medida da radioatividade de uma substância) por litro. Cerca de sete diretrizes da OMS para trítio na água potávelA natureza explica novamente (o limite de água potável recomendado pela OMS é de 10.000 becquerels por litro). A Conversation estima que a liberação esperada de apenas 0,06 gramas (22 terabecquerels) de trítio por ano é uma “diminuição real no oceano” em comparação com a quantidade do isótopo encontrada naturalmente no Oceano Pacífico.

O mesmo se aplica ao carbono-14 nos tanques, que segundo a Tepco – como escreve novamente a Nature – “atualmente tem uma concentração de cerca de 2% do máximo estabelecido pelos regulamentos, que diminuirá ainda mais com a mitigação do carbono”. água do mar”.

Finalmente, a natureza sugere que algumas usinas nucleares em operação já foram lançadas trítio no marA Central Nuclear de Heacham e a Central de Processamento de Combustível Nuclear de Sellafield, no Reino Unido, por exemplo, emitem entre 400 e 2.000 terabecquerels de trítio por ano nas suas águas. Antes do acidente, a fábrica de Fukushima lançava no mar cerca de 50 terabecquerels de trítio por ano. READ A guerra russo-ucraniana, notícias de hoje 24 de maio | Inteligência militar em Kiev: "Temos armas e o contra-ataque começará em breve"

Uma alternativa à libertação seria continuar a armazenar o trítio na área da fábrica ou noutros locais designados durante pelo menos um período de tempo 100 anos é o período de decadência deste isótopo. Mas segundo muitos especialistas e observadores, o assunto não é uma hipótese viável: “Não é realista armazenar água por um período tão longo, porque as quantidades são muito grandes. O armazenamento prolongado também aumenta o risco de liberação acidental e descontrolada”, escreve The Conversation, por exemplo.

Onde e como se espalharam os isótopos radioativos de Fukushima? Isótopos radioativos encontrados em águas marinhas podem ser transportados através de correntesacumulando fitoplâncton e emser animal Alimentam-se deles e dos seus predadores e ligam-se aos microplásticos encontrados no mar. O principal fluxo que faz fronteira com o Japão é Kuroshio ou “Corrente Negro”. É a segunda maior corrente oceânica do mundo e se move no sentido horário a partir do Japão em direção à América do Norte Depois desce em direção ao sul ao longo de sua costa.

– Corrente Kuroshio (Fonte: Serviço Oceânico Nacional)

Um estudo conduzido pelo biólogo marinho da Universidade de Stanford, Daniel Madigan, e publicado na revista científica Pnas, encontrou isótopos de Fukushima. No atum pescado perto de San Diego, Califórnia, cinco meses após o acidente. De acordo com Ken Boesler, radioquímico marinho e conselheiro do Fórum das Ilhas do Pacífico, a radioatividade detectada na costa oeste da América do Norte foi “milhões de vezes inferior aos níveis máximos ao largo do Japão, que eram perigosamente elevados no início de 2011”. Níveis absolutamente não letais foram detectados nos EUA, disse Boesler à National Geographic, mas isso “não significa que não devamos nos preocupar”.

O que dizem os ecologistas e o que diz a comunidade científica Greenpeace Japão Criticou a decisão de prosseguir com o lançamento de água radioativa no mar. Segundo a associação ambientalista, “esta decisão ignora as evidências científicas, viola os direitos humanos das comunidades que vivem no Japão e na região do Pacífico e é inconsistente com o direito marítimo internacional. O Greenpeace argumenta que a filtragem não funciona realmente e condena o “fracasso da tecnologia de processamento Alpine”, afirmando que “aproximadamente E 70% dessa água terá que ser tratada novamente». Boesler, conselheiro do Fórum das Ilhas do Pacífico, expressou preocupações semelhantes, dizendo que a água filtrada ainda contém isótopos radioactivos em diferentes proporções, dependendo dos reservatórios analisados. “É incorreto dizer que foram removidos com sucesso”, disse ele à National Geographic. READ "Eu defendi a América. Biden vai nos levar a uma guerra mundial."

Azbi Brown, investigador principal do grupo de vigilância ambiental Safecast, criticou o fenômeno O jornal New York Times Falta de transparência do governo japonês e da TEPCO: “O governo japonês e a TEPCO tomaram a decisão de libertar a água após um processo que não foi totalmente transparente nem suficientemente inclusivo de partes interessadas importantes, tanto no Japão como no estrangeiro.” Isto lança as sementes do que poderão ser décadas de desconfiança e conflito. Mais preocupante é o facto de o Japão estar a estabelecer um precedente para outros governos que poderão ser menos transparentes. Isto é particularmente grave na Ásia, onde já estão em funcionamento mais de 140 reactores nucleares e, graças ao crescimento da China e da Índia, dezenas de outros estão em construção, em fase de planeamento ou propostos. Se o Japão, uma potência cultural e económica respeitada mundialmente, consegue escapar impune ao despejar água radioactiva, o que impedirá outros países? Brown pergunta em seu editorial.

No entanto, a comunidade científica e a Agência Internacional de Energia Atómica acreditam que é necessário libertar água filtrada no mar A escolha mais segura dentre as opções já possíveis. “A quantidade de material radioativo atingiu níveis que não terão impacto no meio ambiente. Não há riscos, os níveis de radioatividade são muito baixos e a comunidade científica é unânime em confirmar isso”, Alessandro Dodaro, diretor do Departamento de Fusão e Tecnologia para Segurança Nuclear no INEA, disse à agência de notícias ANSA.