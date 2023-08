Questões estratégicas: Os Aliados não partilham todas as opções militares com Kiev. Tal como no passado, eles transmitem a dissidência aos meios de comunicação social. na repetição. primeiro nas páginas tempos financeirosde agora em diante O jornal New York Times. Em 10 de agosto, o Chefe do Estado-Maior dos EUA, General Mark Milley, reuniu-se com o seu colega britânico Tony Radakin e com o comandante das forças dos EUA na Europa, Christopher Cavoli. Teleconferência com líderes ucranianos Eles aplicaram forte pressão. E a Ucrânia – uma proposta divulgada pelo jornal americano – deveria concentrar-se Suas brigadas no sul reduzem o engajamento no leste. Só assim poderá esperar avançar mais rapidamente em direcção ao objectivo principal de “cortar” as linhas de comunicação com a Crimeia.

Ele insistiu que, de acordo com a avaliação ocidental, o exército de Zelensky tinha “feito mau uso” das unidades à sua disposição. no lançamento de ataques para retomar Bakhmut, Ela não usou todo o seu potencial para fornecer um ótimo ombro. Isso levou a sacrifícios desnecessários, pois as baixas forçaram inúmeras rotações e substituições de tropas, o que nem sempre acontecia. Os ucranianos deixaram claro que as operações no leste eram necessárias para evitar que os invasores movessem seus batalhões para o teatro sul. Resposta dos EUA: O objectivo poderia ter sido alcançado com uma unidade mais pequena.

Quarta-feira uma nova reação do mesmo presidente. “Eles sabem quantos invasores existem no leste? Duzentos mil.” Para o líder, a movimentação de tropas seria do interesse do Kremlin e avisa os seus parceiros estrangeiros: “Nunca desistiremos de Kharkiv, Donbass, Pavlograd ou do Dnieper”. Uma mensagem com significado político dirigida a quem deseja se estabelecer.

E a contradição sobre Bakhmut se repete. O Pentágono já tinha manifestado as suas reservas quando o Presidente Zelensky ordenou uma luta até ao fim para evitar a queda da cidade. Um esforço árduo que terminou em desistência. No entanto, a batalha pelo localismo foi retomada assim que a Ucrânia conseguiu reagrupar-se com o novo material que recebeu da Coligação e das Forças Armadas. Ele lançou uma ofensiva e conseguiu recapturar muitas áreas. A escolha parece errada por parte da aliança.