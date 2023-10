Netanyahu: Estamos nos preparando para invadir Gaza – Notícias

Haverá uma invasão terrestre de Gaza: não sabemos quando ou como, mas acontecerá. Num discurso dramático à nação Benjamim Netanyahu Ele anunciou isso ao seu país e ao mundo A única forma de eliminar o Hamas e libertar os reféns é entrar na Faixa Palestina. Mas o primeiro-ministro deu um passo adiante. Ele também assumiu pela primeira vez a responsabilidade pelos ataques de 7 de outubro:

ANSA ANSA Diário de hoje – 25 de outubro Erdogan cancela sua visita a Israel: os milicianos do Hamas estão libertados, não os terroristas

“Foi um dia negro. Vamos explicar tudo o que aconteceu. Admito que todos devem dar explicações para este ataque, começando por mim. Mas só depois da guerra. Minha missão agora é levar o país à vitória.” . Somente o Gabinete de Defesa de Israel decidirá iniciar operações terrestresNetanyahu confirmou na televisão depois de se multiplicarem nos últimos dias hipóteses e especulações sobre os motivos do adiamento da invasão, que parecia iminente imediatamente após os ataques do Hamas.

Gaza



O mais recente foi o publicado pelo Wall Street Journal, segundo o qual Israel teria aceitado um adiamento para permitir que os Estados Unidos implantassem dezenas de sistemas de defesa aérea para proteger as forças americanas na região contra foguetes e mísseis, à luz da repetidas ameaças iranianas e americanas. Aliados do Hezbollah libanês. A espera deve continuar – segundo o jornal americano – até que tudo esteja pronto, talvez já no final da semana. Embora Joe Biden tenha anunciado de Washington que “não solicitou” nada nesse sentido a Israel. Netanyahu explicou: “Estamos nos preparando para entrar em Gaza. Não direi como ou quando. Há considerações que são desconhecidas do público em geral”. “Os dois objetivos são: eliminar o Hamas e libertar os reféns. Todos os que participaram no ataque de 7 de outubro morrerão.” Mas a invasão de Gaza também começou a dividir os Aliados, bem como a enfrentar uma oposição clara e previsível do mundo árabe e muçulmano. O Presidente francês, Emmanuel Macron, alertou a partir do Cairo, onde se encontrou com o seu homólogo Abdel Fattah El-Sisi, que uma “enorme” operação terrestre seria um “erro”. Este é um passo que, segundo o presidente francês, “colocaria em perigo a vida da população civil” sem “proteger Israel ao longo do tempo”.

Desespero em Gaza



Al-Sisi não foi exceção, pois também fez um apelo para “evitar a invasão de Gaza”. Em vez disso, Biden defendeu o “direito e dever” de Israel de se defenderEle descreveu a raiva do Estado judeu como “compreensível”.Mas ele novamente instou o aliado a agir “de acordo com as leis da guerra”. Ele então emitiu um alerta aos colonos israelenses para que parassem de atacar os palestinos na Cisjordânia. E um novo aviso a Teerão: “Se o Irão continuar a atacar as forças americanas no Médio Oriente, os Estados Unidos responderão. Este é o meu aviso ao Aiatolá”, acrescentou.

Gaza



Ao mesmo tempo, Israel continua a bombardear a Faixa Palestiniana com ataques, atacando implacavelmente as instalações militares do Hamas e tendo como alvo os seus líderes. Enquanto estavam em Beirute, o vice-presidente do Hamas, Saleh Al-Arouri, e o vice-presidente da Jihad Islâmica, Ziad Al-Nakhalah, reuniram-se com o líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah. O exército anunciou que havia eliminado um dos membros mais proeminentes do Hamas: o comandante da Brigada do Norte. Em Khan Yunis, Tayseer Mubasher, o ex-comandante da força naval da milícia e parente de Muhammad Deif, o comandante supremo do Qassam Brigadas. Os foguetes continuam a chegar de Gaza ao sul e centro do país, mas a novidade é o lançamento de dois foguetes de longo alcance em direção a Haifa (R-160) e Eilat (Ayyash 250), que são os dois lados extremos de Israel .

Kibutz Beri



No enclave, o número de mortes chegou a 6.546 pessoas e 17.439 pessoas ficaram feridas: só nas últimas 24 horas, caíram 704 vítimas. Orçamentos fornecidos pelas autoridades do Hamas, nos quais Biden mais uma vez disse não confiar. A polícia israelense disse ter identificado 1.106 pessoas mortas por terroristas, incluindo 308 soldados. O número de reféns nas mãos das milícias ainda é de 222 (incluindo 138 com passaportes estrangeiros), e os esforços do Qatar continuam para chegar a um acordo para libertá-los.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA