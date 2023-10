“Remédios e métodos de fuga para líderes de milícias”

Todos os reféns restantes em Gaza foram libertados em troca de mais ajuda e garantia de fuga para os líderes do Hamas e suas famílias, exceto para aqueles que levaram a cabo o ataque aos kibutzim em 7 de outubro. Além disso, o Hamas compromete-se a devolver os corpos de dois soldados israelitas detidos desde 2014. Estes são os detalhes do plano que, segundo o jornal Jewish News, Moti Kahane, o empresário e filantropo americano-israelense, está a trabalhar em cooperação com o Casa Branca. House, negociador americano e francês e conselheiro sírio da Kahane Company. A mídia britânica também divulgou detalhes deste plano, mas deixou claro que não foi capaz de verificar a sua confiabilidade.

Quem são os reféns do Hamas? 220 presos, mais da metade dos quais possuem passaporte estrangeiro

Nomes e títulos

O projecto de duas fases incluirá o envio de suprimentos médicos, produtos para bebés e produtos de higiene para Gaza para “uso civil” e incluirá a possibilidade de enviar “líderes do Hamas para Gaza, excluindo aqueles envolvidos no massacre de israelitas” que têm “sangue em suas mãos” para deixar a Faixa. Kahane afirma que tanto Israel quanto os EUA Os Estados Unidos têm os nomes e títulos daqueles que podem deixar Gaza e que “será exercido um monitoramento rigoroso” para garantir que os terroristas envolvidos no ataque ou reféns- não são deixados livres para fugir através do Egipto ou através da costa de barco. Muito longe da narrativa oficial de Israel, que foi definida desde A eclosão da guerra tinha um objectivo muito claro: eliminar o Hamas como organização, mesmo através de um terreno ataque.

reação

Na verdade, o governo negou a existência do plano e falou em propaganda inimiga. Há poucos dias, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Eli Cohen, falou no Conselho de Segurança da ONU sobre “a destruição completa de todos os membros do Hamas”, ou “neonazis”, como uma resposta proporcional aos ataques de 7 de Outubro. “Diga-me, qual é a resposta proporcional ao assassinato de crianças, ao estupro e à queima de mulheres, à decapitação de uma criança? Como você pode concordar com um cessar-fogo com alguém que jurou matar e destruir a sua própria existência?” repetido.

os detalhes

Após a rejeição da resolução das Nações Unidas sobre um cessar-fogo e uma trégua humanitária – e com os Estados Unidos a afirmarem o direito de Israel a defender-se através da imposição de um veto – o número de vítimas civis palestinianas continua a aumentar. De acordo com o ministério da saúde local, quase 6.000 pessoas foram mortas por bombas que caem incessantemente desde 7 de outubro. De acordo com o site Jewish News, os detalhes deste acordo serão finalizados com os líderes do Hamas no Catar e, embora nenhum prazo tenha sido definido, Kahane disse que há suprimentos no valor de mais de US$ 18 milhões em um armazém americano, prontos para serem enviados para Egito. Quando o plano for adiante. Nascido em Jerusalém, Kahane mudou-se para os Estados Unidos há mais de vinte anos e em 2009 decidiu vender a sua empresa para se dedicar ao trabalho humanitário à escala global. Prestou apoio aos refugiados da guerra civil síria e à Ucrânia, e agora o seu compromisso centra-se no conflito no Médio Oriente. Para provar que as suas palavras não são apenas palavras, partilhou fotos das mercadorias nos armazéns. É um apelo sincero que procura interlocutores que tenham a capacidade de o ouvir e de o transformar em ação.

