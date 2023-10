Israel e o Hamas apelam a uma revolta popular. “Parem o genocídio em Gaza”

O Hamas quer mobilizar multidões para protestos massivos sob o lema: “Abra a passagem de Rafah (na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egipto) e pare a guerra de aniquilação do povo palestiniano em Gaza”. O canal de satélite Al Jazeera informou que esta iniciativa afirmava que os terroristas palestinianos, que controlam o sector que tem sido alvo de operações israelitas desde o horrível ataque ocorrido em 7 de Outubro em Israel, “enviaram um convite a todos os povos árabes e islâmicos, a todos os povos somos livres no mundo, numa mobilização popular, todos os dias, e participação ativa na próxima sexta e domingo sob o lema ‘Abra a passagem de Rafah, pare a guerra de aniquilação do povo palestino em Gaza’.

O Hamas afirmou num comunicado que o seu apelo “vem à luz dos horríveis massacres e da guerra de extermínio cometida pela ocupação, pelo seu governo fascista e pelo seu exército nazi contra o nosso povo palestiniano, incluindo civis indefesos, crianças e mulheres”, e também “à luz do contínuo encerramento das passagens e da prevenção da entrada de combustível, ajuda e materiais médicos através da passagem de Rafah, que é… O que a ocupação está a fazer, com o apoio americano e ocidental, é aprofundar a estado de emergência coincidindo com o anúncio do colapso e acrescentou: “O sistema de saúde na Faixa de Gaza ameaça exacerbar a catástrofe humanitária que o nosso povo em Gaza está a viver”.

O Hamas também apela à “intensificação do movimento de massas em todos os países do mundo e à pressão por todos os meios para abrir as passagens e trazer ajuda urgente, assistência médica e combustível, para salvar as vidas de civis, crianças e mulheres na Faixa de Gaza”. .” Gaza. A ocupação israelita continua a sua agressão contra a Faixa de Gaza pelo vigésimo dia, deixando milhares de mártires e feridos, enquanto continua o seu cerco e impede a abertura da passagem de Rafah para trazer ajuda humanitária, de socorro e alimentar. Resta saber como o mundo árabe reagirá a este apelo anti-Israel.