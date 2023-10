Após o ataque de Bruxelas, o alegado cúmplice do terrorista Abdel Salam Al-Aswad foi preso: quem é ele?

depoisAtaque em Bruxelas Em 16 de outubro, a inteligência belga conduziu uma busca por Hayat O terrorista Abdel Salam Al-Aswad. Após 10 dias daquela noite de medo e sangue, as investigações levaram a…Prender prisão De um homem: trata-se de Para a glória de K.44 anos, tunisiano.





Um suposto cúmplice de um terrorista de Bruxelas foi preso

Apenas a primeira letra do sobrenome do homem foi revelada. A medida cautelar foi validada porque a polícia belga acredita que Majd K “Relacionado à arma usada durante o ataque”.

Pendurada sobre sua cabeça está uma hipótese.”Assassinato e tentativa de homicídio em Contexto terrorista E participação nas atividades de uma organização terrorista.”

Cidadãos colocam flores no local onde os dois torcedores suecos foram mortos em Bruxelas.





O tunisino de 44 anos foi detido na quarta-feira, 25 de outubro, durante uma série de buscas realizadas pela polícia belga em Tongeren e Tervuren. Agora sua prisão foi verificada.

Dois suspeitos de terrorismo detidos em França

Investigação sobre o ataque de 16 de outubro que levou à morte de dois cidadãos suecos na fronteira com a Bélgica: novamente na quarta-feira, 25 Ministério Público Paris Ele tem Dois homens acusados ​​de ligações terroristas E cumplicidade no assassinato dos suecos. Os dois foram colocados em prisão preventiva.

Voltando a Majd K., as investigações à sua história poderão fornecer respostas a algumas das questões que as autoridades se colocaram imediatamente após o ataque: Quem forneceu armas ao agressor, Abu Salam Al-Aswad?





O ataque do leão foi isolado ou também aconteceu? Outros indivíduos Quem obteve os seus fornecimentos do mesmo traficante de armas e quem está agora pronto para atacar?

Ataques jihadistas após a eclosão da guerra

O ataque em Bruxelas é apenas o último acontecimento de uma série de derramamento de sangue que ocorreu imediatamente após a eclosão da guerra entre o Hamas e Israel.

Após o ataque do Hamas, um policial egípcio sacou sua arma e abriu fogo contra um grupo de turistas israelenses no Parque Arqueológico de Alexandria, no Egito.





Três dias antes do ataque em Bruxelas… na França Um ex-aluno da Arras High School Um de seus antigos professores foi assassinado Cantando “Deus é grande”. O agressor já foi denunciado como indivíduo em risco de radicalização.

Abu Salam Al-Aswad, o assassino de Bruxelas, já era conhecido da polícia em metade da Europa (e mais além): tinha estado preso por crimes comuns na Tunísia, depois registado em Itália, Noruega e Suécia.

o 007 italianos Eles enviaram umInformações para colegas belgas Para relatar o perigo do homem, mas o relatório não surtiu efeito.