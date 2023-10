Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Aviões americanos atacam a Síria e bombardeiam um depósito de munições Israel poderia oferecer uma troca em troca da libertação dos reféns

• É o vigésimo dia de guerra: mais de 7.000 palestinos foram mortos, segundo números fornecidos pelo Hamas. 1.400 deles eram israelenses; 224 reféns na Faixa de Gaza. • Representantes do Hamas visitam Moscovo. O Kremlin: “Discutimos a questão dos reféns.” Mas eles não veem Putin. Israel: “É irritante.” • O exército israelita: “Novas incursões terrestres locais em Gaza.” • Israel nas Nações Unidas: “A guerra é contra o Hamas, não contra os palestinos.” • Palavras e abreviações para compreensão do conflito: Glossário. • Explicar a história do conflito entre palestinianos e israelitas.

(Gianluca Mercúrio) Os preparativos para o ataque terrestre, a suposta morte de cinquenta reféns sob as bombas anunciadas pelo Hamas, os protestos árabes e o acordo europeu sobre “tréguas humanitárias”. Ponto por ponto:

• Os primeiros ataques terrestres israelenses

As forças e os tanques do Estado Judeu conseguiram isso Uma curta incursão no norte de Gaza À noite entre quarta e quinta-feira. O objetivo era destruir as armas antitanque do Hamas “Preparando o campo de batalha” Antes da invasão. Este é o terceiro ataque israelita desde o início da guerra, depois de mais de duas semanas de ataques aéreos que destruíram uma área de 365 quilómetros quadrados da Faixa de Gaza.

• Quantas mortes ocorreram?

Certamente são milhares: mais de 7.000, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, incluindo mais de 2.900 menores e mais de 1.500 mulheres. Obviamente, os dados não podem ser rapidamente verificados por partes independentes, mas nas guerras dos últimos anos, as agências internacionais confirmaram estes dados ao longo do tempo. “Os números podem não ser totalmente precisos minuto a minuto, mas refletem em grande parte o nível de mortes e infecções”, disse Michael Ryan, do Programa de Emergências de Saúde da Organização Mundial da Saúde, à Associated Press.

depois disso O presidente dos EUA, Biden, disse que não confia nos números fornecidos pelas autoridades de GazaO Ministério da Saúde respondeu publicando um documento de mais de 200 páginas que inclui os nomes de 6.747 mortes, especificando idade e sexo. Outras 281 mortes não foram identificadas – portanto o número de mortos ultrapassa os 7.000 – e centenas estão desaparecidas.

Quanto aos palestinianos que foram forçados a abandonar as suas casas, o seu número até agora é de um milhão e quatrocentos mil numa população de dois milhões e trezentos mil. Metade dos deslocados está amontoada em abrigos das Nações Unidas. Centenas de milhares de pessoas permanecem no norte, apesar das ordens de evacuação ordenadas pelos israelitas.

Tudo começou, lembremo-nos sempre, com o massacre terrorista cometido pelo Hamas em 7 de outubro: 1.400 israelenses mortos em atrocidades calculadas, incluindo 1.100 civis.

• “Cinquenta reféns mortos”

É o Hamas quem sempre o diz: se isto for verdade, teriam sido vítimas de bombas capazes de destruir esconderijos subterrâneos de jihadistas. Se isto for verdade, o destino dos reféns – que inicialmente eram cerca de 220 reféns, dos quais apenas 4 foram libertados (todas mulheres) até agora – está entrelaçado de uma forma ainda mais dramática com as incertezas que rodeiam as negociações, por um lado. e a questão das negociações. Planos de invasão, por outro lado.

• Do que ele está falando? O Qatar, um patrono político e económico do Hamas tal como o seu patrono militar, o Irão, é o principal tema das negociações, e na quarta-feira chegou ao ponto de declarar um “ponto de viragem” iminente. A ideia básica é sempre libertar as mulheres, as crianças e os idosos, porque o Hamas pretende manter os jovens e os soldados até ao fim. Israel pode jogar a carta de 100 mulheres palestinianas e menores detidos nas suas prisões.

Muito mais problemático É a ideia de dar prioridade aos reféns que não sejam israelenses ou que tenham dupla cidadania. do governo, Davide Frattini escreveEles vazaram que “não aceitaremos a escolha entre os judeus como nos campos”. Entretanto, o Irão também intervém: “O Hamas está pronto a entregar-nos civis”. É o jogo psicológico através do qual os jihadistas e os seus aliados esperavam desde o início criar divisão entre os ocidentais e os próprios israelitas.

• Em que fase se encontra a invasão?

de acordo com Jornal de Wall StreetOs americanos receberam um adiamento de Israel até pelo menos o final desta semana para que possam implantar sistemas defensivos para proteger as suas forças na região. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse esta quarta-feira que a entrada na Faixa é certa, mas até agora também prefere procrastinar, e as divisões entre membros do governo e do exército não parecem ter sido resolvidas.

• Mas quais são os objectivos da América?

Biden e o secretário de Estado Blinken estão a tentar convencer Israel a destruir gradualmente o Hamas, para limitar as baixas civis. Pretendem evitar qualquer tipo de escalada e traçar planos para o futuro que reabrem as perspectivas de um Estado palestino (aqui Os cinco objetivos americanos e os quatro tipos de escalada).

• Dois líderes do Hamas foram mortos

Segundo os israelenses, são Shadi Baroud, vice-chefe da inteligência do Hamas e braço direito do líder político Yahya Sinwar, e Hassan al-Abdullah, responsável pelas equipes que disparam foguetes contra Israel. É, como explica Lorenzo Cremonesi, “uma caçada humana brutal que visa privar a organização jihadista de figuras-chave dedicadas a dirigir e encorajar a resistência da guerrilha contra a esperada operação terrestre”.

• Protestos árabes

“É esta a guerra que estão a defender? Isto é barbárie”, gritou Riyad Mansour, o embaixador palestiniano nas Nações Unidas (onde a Palestina tem o estatuto de “Estado observador não-membro”), quando falou do assassinato de três mil crianças. Nove países árabes – incluindo os principais aliados dos EUA e aqueles que assinaram acordos de paz ou de normalização com Israel – assumiram uma posição conjunta apelando a um cessar-fogo imediato: “O direito à autodefesa consagrado na Carta da ONU não justifica violações flagrantes dos direitos humanos. ” . Foi afirmado na declaração assinada pelo Egito, Jordânia, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Reino da Arábia Saudita, Omã, Catar, Kuwait e Marrocos. Entretanto, uma delegação do Hamas foi recebida em Moscovo. Os Estados Unidos estão a pressionar o Qatar para cortar os seus laços com os jihadistas palestinianos.

• E a Europa?

A Europa está dividida, como é inevitável num tema como este, e precisamente num tema que serve para levar 27 países a debater o que fazer sobre tudo, desde as quotas leiteiras até às guerras. A Europa não está dividida sobre o básico – defender Israel, a vontade de lutar, evitar a escalada, o Estado palestiniano que nascerá mais cedo ou mais tarde – mas sim sobre o que devemos fazer agora. Assim, no Conselho Europeu de ontem, foram apenas a Espanha e a Bélgica que pressionaram a favor de um pedido de cessar-fogo, mas a grande maioria, escreve Francesca BassoEle preferiu a fórmula de “tréguas humanitárias” para a aprovação da ajuda, precisamente para enfatizar que neste momento é impensável parar a resposta israelita.

• É a Itália?

Primeira-Ministra Giorgia Meloni Ela reafirmou A posição italiana e europeia, consistente com a posição americana: “Acredito que uma das ferramentas mais eficazes para derrotar o Hamas é dar uma resolução e um calendário para resolver a questão palestiniana, e dar maior peso à Autoridade Nacional Palestiniana. ” . “Este é um papel que a União Europeia pode desempenhar e é certamente uma das grandes chaves a médio prazo.”

• Porque é importante

Porque a Primeira-Ministra, ao mesmo tempo que reitera o seu apoio inabalável a Israel, Confirme que você desistiu Neste ponto, ele recorreu às conotações anti-árabes e anti-muçulmanas dos anos em que esteve na oposição. Irritar os países em risco, a começar pela Tunísia – na qual o governo Meloni baseia grande parte da sua estratégia migratória – seria um alvo específico. A ideia de que o interesse nacional não pode ignorar as boas relações com o outro lado do Mediterrâneo parece ter sido conquistada pela liderança da Irmandade, embora permaneça indigesta para Salvini. O que também se faz sentir nas manobras económicas.