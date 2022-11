“O Reino Unido foi construído pela escravidão” – Corriere.it

A partir de Enrica Rodolfo

O rei estava com Camilla em York para a inauguração de uma estátua dedicada à rainha Elizabeth. O agressor foi atacado pela multidão com gritos de “Vergonha!” E foi parado

sem perturbar Rei Carlos fugir esta manhã Jogando alguns ovos enquanto estava em York com sua esposa, a rainha Camilla. O rei continuou a sangue frio, sem reação, sem emoção, como se nada tivesse acontecido, mostrando firmeza e compostura. A lua de mel no Reino Unido com o novo rei Charles já acabou? A verdade é que mesmo a rainha Elizabeth, que era amada e respeitada, não escapou dos protestos e lançamentos de ovos de seu longo reinado.

Carlo estava em York em uma turnê de dois dias, onde inaugurou uma estátua de sua mãe, que morreu em 8 de setembro. A pessoa (agora presa) que jogou quatro ovos no rei, que os evitou, mais do que contra o caráter de Carlos, justificou seu gesto gritando as acusações. Contra um Reino Unido construído sobre a escravidão.

“O Reino Unido foi construído com sangue de escravos”, gritou o homem-bomba, que mais tarde se tornou um ativista da Exctinction Rebellion, que já havia sido preso por outras ações de protesto, e não é novo nas ações de alto nível do Green. Causa.. Ironicamente, a sustentabilidade tem sido a batalha da vida do príncipe Charles, agora rei.

Em resposta ao gesto do atacante, gritos de “Vergonha” e mais uma vez “Deus salve o Rei” surgiram entre a multidão em seu endereço. Em suma, a raiz do gesto deve ser buscada cancelar cultura Que há vários anos vem colocando as estátuas e símbolos do passado colonial do Reino Unido, bem como muitos outros reinos europeus sob a lente e sob o alvo. Se no passado, na virada do século, tiveram que enfrentar os ataques dos movimentos anarquistas, agora estão no fogo cruzado da batalha contra o colonialismo. READ Depois da Áustria, a Eslováquia também voltou ao bloqueio