Depois da Áustria, a Eslováquia também voltou ao bloqueio

O Velho Continente vive uma situação cada vez mais grave, com mais de 2,5 milhões de infecções e quase 30.000 mortes na semana passada e uma tendência crescente. Especialmente porque a Organização Mundial da Saúde descobriu, 45-47% da população europeia não está vacinada, assim como a maioria das pessoas na unidade de terapia intensiva. O Centro Europeu de Doenças, ECDC, também insistiu nas vacinas, mas pediu aos governos que fizessem mais, embora esforços impopulares: adotassem “medidas não medicamentosas”, isto é, severas restrições aos contatos sociais.

o França Pronto para ficar sério, também porque a taxa de infecção em crianças de 6 a 10 anos explodiu: 340 casos por 100.000 habitantes, enquanto a média nacional para adultos é de 191. O governo preparou um plano de contra-medidas com base na antecipação de um porta-voz O governo, Gabriel Attal, está reforçando a linha de divergência e o corredor verde e acelerando a campanha de recolhimento da vacinação, que será anunciada pelo ministro da Saúde, Olivier Veran, com o objetivo de “salvar as férias”.

em um Alemanha, onde os especialistas estimam que a incidência de Covid está fora de controle (um recorde impressionante de quase 67.000 novas infecções), a Chanceler Angela Merkel Ela se convenceu da necessidade de uma linha muito dura. Tanto é que ele propõe, em encontro secreto com o SPD, os Verdes e os Liberais, um Fechamento imediato até 8 de dezembro, de acordo com o Bild. Mas a proposta foi rejeitada pelos líderes do próximo governo, que claramente temem protestos. “A situação é grave”, admitiu o futuro chanceler social-democrata Olaf Schultz, mas limitou-se a anunciar a criação de uma unidade de crise sobre a pandemia.

o Eslováquia Em vez disso, ele não teve dúvidas de ir em frente e impor Seguro geral de 15 dias. Porque temos que lidar com o maior número de infecções per capita do mundo: mais de 10.300 novos casos em 24 horas, em uma população de 5 milhões e meio. “Uma medida impopular, mas absolutamente inevitável”, confirmou a presidente Zuzana Caputova.

em um Holanda O retorno ao semiconfinamento desencadeou a violência “sem fax”, mas o primeiro-ministro Mark Rutte não está pronto para recuar. Na verdade, ela está se preparando para ir mais longe. A hipótese comum é Fechamento de escola. Novas pressões também estão sendo contempladas na Europa Central e Oriental, levando a atrasos significativos nas vacinações (basta citar 24% da população imunizada em Bulgária Comparado com 86% de Portugal) República Checa Avalia o comprometimento de certos grupos e classes de pessoas. em um Polônia O governo, que até agora tem sido cauteloso quanto aos bloqueios, disse que pode reverter a tendência se a taxa de infecção não começar a diminuir até meados de dezembro.

Para evitar o inverno da paixão, o Comissão da União Europeia, que será apresentado amanhã Novas dicas de viagem. A ideia é passar de uma abordagem baseada no país de origem e sem quarentena para uma abordagem focada no corredor verde, que pode ser válido por 9 meses.