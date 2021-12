Alerta de seca no Quênia: a foto chocante de seis girafas mortas, um símbolo da África sedenta

Uma fotografia aérea de seis girafas mortas, empilhadas umas em cima das outras no árido terreno vermelho fora da vila de Irib, no Quênia, se tornou um símbolo da devastação causada pela seca neste país da África Oriental. A chocante foto relançada na mídia, que se tornou viral, foi tirada pelo fotojornalista Ed Ram. A Getty Images relatou que os animais, que já estavam fracos, morreram depois de ficar presos na lama, quando tentavam chegar a um tanque próximo, quase secaram. O mamífero artiodáctilo africano é o animal terrestre mais alto e o maior ruminante que existe.

Todo o sofrimento, mesmo mortal, causado pela falta de água, um bem essencial, está presente neste plano extremamente poderoso que mostra os corpos emaciados e emaranhados das seis girafas mortas por uma seca prolongada no Santuário de Vida Selvagem de Sapoli. Para evitar a contaminação do tanque de água local, seus corpos foram levados aos portões da aldeia Drama Irib, no condado de Wajir, na província do Nordeste do Quênia.

Getty Images 2021

De acordo com o jornal local Star News, a seca pode matar 4.000 girafas, mas não são apenas os animais que estão em risco. Ibrahim Ali, do Santuário das Girafas em Bor Elji, disse que a situação se deteriorou devido à agricultura ao longo dos rios, o que impediu a vida selvagem de chegar aos pontos de irrigação.

No norte do Quênia, a seca devora tudo: pedaços de carcaças de gado cozinhando ao sol. fotos horríveis



A Autoridade de Gestão de Secas do Quênia estima que cerca de 2,1 milhões de pessoas passam fome devido à severa seca em metade do país. Ao mesmo tempo, algumas áreas do Quênia estão sofrendo as maiores chuvas das últimas décadas. Para as Nações Unidas, atualmente ainda há 2,9 milhões de quenianos necessitando de assistência humanitária urgente.

“As fontes de água tanto para as pessoas quanto para o gado secaram, forçando as famílias a viajarem longas distâncias e causando tensões entre as comunidades, levando a um aumento nos conflitos entre as comunidades”, disse o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

