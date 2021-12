Reino Unido, novo registro de infecção: mais de 88 mil, mais de 1.600 omícrons. A França impõe restrições a viagens “não essenciais” do Reino Unido

a França Eu vou banir viagens ‘não essenciais’ de e para Reino Unido Dar sábado tentando desacelerar a propagação Varante Omicron. O governo deixou claro como as chegadas gratuitas serão apenas para população Franceses e deles famíliasAs viagens de e para a Grã-Bretanha também serão restritas a todos os outros Não vacinado que foram vacinados, apenas para “razões urgentes”

. E também porque a situação em todo o canal está piorando: A Novo registro de infecçãoatingiu uma altura 88376 em 24 horas com Ben 146 mortos. Ao mesmo tempo, as infecções identificadas por variantes de Omicron também estão aumentando: 1.691 apenas no último dia, para um total de 11.708.

a governo Paris será realizada reunião privada na segurança Sexta-feira Que vai curar o crescimento Pressão emprego Hospitais na França devido ao aumento de infecções nas últimas semanas. “Implementaremos um sistema de controles que é muito mais rígido do que já temos”, disse o porta-voz executivo Gabriel Attal à BFMTV, enfatizando que os viajantes autorizados que retornam do Reino Unido precisam: Teste Anti-Covid realizado negativo Menos de 24 horas atrás desde a partida (em vez das atuais 48 horas), eles terão que passar por um período quarenta Restrições serão impostas às viagens ao país para fins turísticos.

Este não é o único caso que toma contramedidas drásticas para tentar evitar a disseminação do Omicron. Após os testes impostos por ele Portugal e Itália, Israel A proibição de entrada de estrangeiros no país foi prorrogada até 29 de dezembro e prorrogada ‘lista Vermelha’. Ao lado de Grã Bretanha e DinamarcaA França está listada entre os países em risco. EspanhaIrlanda NoruegaE FinlândiaE Suécia assim Os Emirados Árabes Unidos. É possível – de acordo com a mídia – em breve Estados Unidos da América são inseridos. Pelas regras atuais, para os israelenses que retornam desses países – mesmo vacinados – há uma obrigação armazenamento molecular Antes da partida e na chegada e Quarentena por 7 dias.

Especificamente na Espanha, o número diário de novas infecções por Covid está aumentando: 28.900 casos foram adicionados à atualização do Ministério da Saúde. Ontem eram 27.140, número que é o recorde desde julho. Os números agora estão se aproximando dos níveis máximos da onda anterior registrada no verão. No entanto, são 48 mortes. A taxa de ocupação de leitos hospitalares aumentou algumas casas decimais: Já nas enfermarias regulares 5,35% e nas unidades de terapia intensiva 13,92%.. A taxa de positividade é de 12,24%. A ministra da Saúde, Carolina Darias, disse, em discurso perante uma comissão parlamentar, hoje que “tudo sugere” que a onda de infecções continuará mesmo após as férias de Natal, Powered by Omicron متغير variant, de acordo com os meios de comunicação ibéricos. No que diz respeito à vacinação, o progresso é feito principalmente na vanguarda das doses adicionais: Na verdade, eles foram dados a 67,4% das pessoas com mais de 60 anos.