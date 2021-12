Sexo entre professor e aluno menor de idade, vídeo termina no Snapchat: Pego

AGjuventude alternativa do ensino médio Flórida Ele foi preso sob suspeita de agredir sexualmente uma estudante. O Gabinete do Xerife do Condado de Polk diz isso Ayanna Davis, 20, uma professora da Lakeland High School (LHS), foi presa na sexta-feira passada depois que um videoclipe começou a ser filmado contra ela. bate-papo instantâneo Enquanto fazia sexo com um de seus alunos. Embora as autoridades ainda não tenham conseguido localizar o videoclipe, o menino que fez a denúncia disse que a filmagem foi exibida a um grande grupo de jogadores de futebol da escola.

O escritório do xerife alegou que a Sra. Davis fez isso “Sexo desprotegido” quatro vezes Com um jovem que pensa que tem 16 anos ou mais jovem. O estudante disse às autoridades que fez sexo com a professora duas vezes em sua casa e duas vezes na casa da Sra. Davis. “Ele estava em uma posição de influência e se aproveitou da vítima”, disse Sharif Grady-Judd.

A Sra. Davis foi contratada como professora substituta de inglês por meio de uma empresa de recrutamento chamada Kelly Education Services. A empresa informou que o jovem professor foi nomeado em 23 de agosto, um dia depois Verificações abrangentes de antecedentes Exame de suas qualificações educacionais. Ela agora está proibida de trabalhar em qualquer escola pública no condado de Polk.

Última atualização: quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 às 22h22



© Reprodução reservada