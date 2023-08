A morte de Prigozhin e dúvidas sobre a queda do avião – O Mundo

Uma fonte política em Wagner disse à Al Jazeera que o celular de Yevgeny Prigozhin foi encontrado perto de uma das vítimas do acidente de avião de ontem na Rússia, no qual o fundador do Grupo Wagner teria morrido.

ao mesmo tempo França Manifesta “dúvidas razoáveis” sobre as “circunstâncias” da queda do avião em que morreu o líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, através do seu porta-voz.

para Ex-secretário de Defesa dos EUA e ex-diretor da CIA Leon PanettaÉ provável que Moscovo tente controlar o Grupo Wagner após a morte do seu fundador, Yevgeny Prigozhin, num acidente de avião ontem na Rússia. “Acho que eles ficariam muito preocupados em deixar essas pessoas continuarem a operar por conta própria”, disse Panetta, referindo-se aos mercenários do Grupo Wagner. “Portanto, não ficaria surpreso se eles estabelecessem o controle sobre o Grupo Wagner na África, na Ásia. e em qualquer outro lugar.” E eles – acrescentou -. Neste sentido, penso que os membros do Grupo Wagner também deveriam preocupar-se com as suas vidas.”

segundo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) “O presidente russo Vladimir “Putin quase certamente ordenou que a liderança militar russa abatesse o avião de Prigozhin… talvez (numa) tentativa aberta de reafirmar o seu domínio e vingar a humilhação que a insurreição armada do Grupo Wagner em 24 de Junho infligiu a Putin. e o Ministério da Defesa russo. O think tank americano observa que é altamente improvável que qualquer membro das forças armadas russas, nomeadamente o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior do Exército, general Valery Gerasimov, tivesse executado Prigozhin sem a ordem de Putin. O campo pode ter considerado que a sobrevivência de Prigozhin após a rebelião de Wagner ficou a critério de Putin”, acrescenta o ISW. Fontes russas indicaram que se passaram exatamente dois meses desde o início da insurreição armada de Wagner, durante a qual vários helicópteros russos foram abatidos pelos soldados de Wagner. forças e mortos. “Pelo menos 13 soldados Rússia. A decisão de encarregar as defesas aéreas russas do assassinato de Prigozhin permitiu ao Ministério da Defesa russo retaliar diretamente naquele que foi um dos dias mais sangrentos para a Força Aérea Russa desde o início da invasão em grande escala.” Notas de Tank.

sabedoria aí Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Analina BaerbockA queda do avião de Prigozhin ocorreu há poucas horas e, portanto, não se pode “tirar conclusões precipitadas”. No entanto, o ministro acrescentou que “um regime, um poder, uma ditadura construída sobre a violência, conhece apenas a violência mesmo dentro de si”. Já vimos isso na Rússia “de uma forma triste e dramática nos últimos anos, quando dissidentes, jornalistas e pessoas comuns caíram das janelas ou foram envenenados”.

O avião, no qual Prigozhin já viajava, desapareceu do radar às 18h20 locais (17h20, hora italiana) e caiu na região de Tver, perto da aldeia de Kozkino. A Gray Zone divulgou um vídeo no qual o avião pode ser visto caindo verticalmente enquanto uma espessa fumaça sai da cabine. E no céu azul notamos outra nuvem de fumaça branca, que segundo a mesma fonte provavelmente foi causada por um ou mais projéteis antiaéreos atingindo o avião. “Antes da queda do avião, os residentes locais ouviram duas explosões distintas de defesas aéreas, e isso é confirmado por jatos no céu em um dos vídeos, bem como pelas palavras de testemunhas oculares diretas”, escreveu Gray Zone.

Exactamente dois meses depois da “marcha pela justiça” dos seus milicianos em Moscovo, o desafio de Yevgeny Prigozhin ao Kremlin chegou ao fim. O ex-presidiário que se tornou bilionário, herói russo nas batalhas na Ucrânia e mais tarde rebelde contra a autoridade de Vladimir Putin, morreu quando o avião particular em que viajava entre Moscou e São Petersburgo caiu. “Foi abatido por um projétil russo”, disse um canal do Telegram próximo à área cinzenta de Wagner. “O chefe do Grupo Wagner, o herói e verdadeiro patriota da Rússia, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, morreu por causa das ações dos traidores da Rússia. Mas mesmo no inferno será o melhor! Glória à Rússia!”, diz a zona cinzenta. E a Agência Federal Russa de Transporte Aéreo confirmou que o comandante militar de Wagner, Dmitry Utkin, perdeu a vida com ele. A primeira reação internacional veio de Joe Biden, que imediatamente apontou o dedo ao Kremlin: “Não estou surpreso”, disse o presidente dos EUA. “Não há muita coisa acontecendo na Rússia que Putin não seja deixado para trás. Não sei muito sobre isso.” Não há dúvida até mesmo de Kiev: “É claro que Putin não perdoa ninguém”, escreveu o conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak em X. Acrescentemos então que “a aparente liquidação de Prigozhin e da liderança de Wagner dois meses após a tentativa de golpe é o sinal de Putin às elites russas à luz das eleições de 2024. Aviso! Deslealdade é igual a morte. Os serviços de emergência informaram que o malfadado avião – um Embraer Legacy 600 – tinha 10 pessoas, 7 passageiros e 3 tripulantes a bordo. Ninguém sobreviverá. Num segundo, os mesmos serviços de emergência, citados pela RIA Novosti, anunciaram que apenas 8 corpos tinham sido recuperados. Esta notícia levantou suspeitas e foi acompanhada pelo anúncio da zona cinzenta de que outro avião pertencente ao próprio Prigozhin sobrevoava a área naquele momento, tendo depois aterrado num aeroporto perto de Moscovo sem qualquer dano. Portanto, a hipótese de que a cabeça de Wagner estivesse neste segundo plano não pode ser descartada. Mas então veio a confirmação de sua morte. O avião, no qual Prigozhin já viajava, desapareceu do radar às 18h20 locais (17h20, hora italiana) e caiu na região de Tver, perto da aldeia de Kozkino. A Gray Zone divulgou um vídeo no qual o avião pode ser visto caindo verticalmente enquanto uma espessa fumaça sai da cabine. E no céu azul notamos outra nuvem de fumaça branca, que segundo a mesma fonte provavelmente foi causada por um ou mais projéteis antiaéreos atingindo o avião. “Antes da queda do avião, os residentes locais ouviram duas explosões distintas de defesas aéreas, e isso é confirmado por jatos no céu em um dos vídeos, bem como pelas palavras de testemunhas oculares diretas”, escreveu Gray Zone. As últimas fotos de Prigozhin são de dois dias atrás, quando a Gray Zone também divulgou um vídeo no qual o chefe de Wagner afirmava estar na África, onde seus milicianos estavam “realizando atividades de reconhecimento e pesquisa para tornar a Rússia maior em todos os continentes”. Prigozhin acrescentou que o Grupo Wagner continua a “desempenhar as tarefas que lhe foram confiadas”. Mas hoje, a agência estatal RIA Novosti confirmou que o General Sergei Surovikin foi demitido do comando da Força Aérea Russa, após rumores circularem nos últimos dois meses. , nunca confirmado, que havia abatido o Torpedo e até mesmo sua prisão por suposto apoio à tentativa de Rebelião Wagner.

