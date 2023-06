Soros está pronto para entregar seu império ao filho de 37 anos

Milão Mesmo os indiscutíveis gurus das finanças em algum momento enfrentam o problema da sucessão. e o financista húngaro-americano naturalizado, Jorge Soros, 92 anos, não é exceção. Segundo o que ele escreve Wall Street Journal Na verdade, ele está prestes a desistir do controle de seu império. US$ 25 bilhões em fundos de ações para Son Alexander. No passado mês de Dezembro, o Conselho de Administração Soros Open Society Foundation eu tinha tido O homem de 37 anos foi eleito para a presidência. Alexander também é o presidente do Comitê de Ação Política de Soros. Ele também é o único membro da família no comitê de investimentos que supervisiona. Gestão de Fundos Sorosempresa que administra o fundo e o dinheiro da família.

Segundo um porta-voz do empresário, a maior parte dos US$ 25 bilhões dos próximos anos irá para a Open Society Foundation. Enquanto isso, quase US$ 125 milhões irão para o Comitê de Ação Política. A empresa funciona aprox. US$ 1,5 bilhão anualmente para organizações de direitos humanos em todo o mundo e ajudar a construir democracias. Os fundos da fundação também vão para universidades e outras instituições educacionais.

“Sentimos o mesmo com meu pai”, disse ela. Alex. “Sou mais político do que ele”, acrescentou. Recentemente, o jovem se reuniu com funcionários daadministração BidenLíder da maioria no Senado Chuck Schumer e muitos chefes de estado, incluindo o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau para advogar em questões de instituições familiares. Como Alex disse que seria Preocupado com a perspectiva de Donald Trump retornar à Casa Brancafator que levaria a entidade a assumir importante papel financeiro na corrida presidencial de 2024. Há anos, explica Wall Street JournalPessoas próximas a George acreditam que meio-irmão mais velho por alex, Jonathan Soros, 52 anosadvogado com formação financeira, foi o sucessor.

Alto e atlético, Jonathan jogou tênis com o pai e trabalhou por um tempo na Corporação, W.L.L. A estabilidade do fundo de hedge de Soros durante tempos turbulentos. A escolha de Alex, uma Ele é fã de hip hop e fã do New York JetsUma vez considerado uma aposta, ele escreve Wall Street Journal. Além disso, de acordo com o jornal americano, alguns duvidaram que George tivesse desistido de seu cargo quando ainda estava vivo. Além disso, ele disse em uma entrevista: “Eu não queria que um dos meus filhos assumisse a fundaçãoPor uma questão de princípio. Achei que deveria ser tratado por alguém mais apropriado.