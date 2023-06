Homem toca filhote de bisão e mata animal: a triste história

A história angustiante vem dos Estados Unidos e está dando a volta ao mundo com sua brutalidade. O pobre filhote de bisão foi morto por algum motivo estranho

Esta informação é sempre difícil de digerir, especialmente para aqueles que amam o mundo animal em geral e os amantes dos animais mais especificamente. Estamos no parque nacional que também ficou famoso pela popular série de TV que o conta, lo Yellowstone. Localizado em Montana, nos Estados Unidos, foi construído em 1872 e foi o primeiro do gênero a ser construído no mundo.

A peculiaridade desta área protegida é a presença de algumas rochas amarelas, que mais tarde levaram o seu nome. Esta área foi o lar de tribos indígenas por mais de 10.000 anos Com o tempo, os nativos americanos puderam conviver com a natureza que os cercavabem como com bisões pastando, com quem vivem pacificamente até hoje.

Mas desde 1806, o homem branco chegou a essas paragens, a partir das primeiras expedições. Depois de várias investigações, o governador fez deste parque a primeira reserva nacional, mesmo que, de vez em quando, algo não corra bem. Como a história que vamos contar, que vê os seres humanos como heróis e Filhote de cachorro. O último caso se agravou, apenas por uma simples interação com alguém que estava visitando o local.

Abatendo um bebê bisonte

Uma história que pode parecer irreal, mas que, ao contrário, tem todas as implicações para uma das muitas reivindicações de superioridade da regulamentação sobre a natureza selvagem. Mesmo o rebanho de filhotes, porém, tem sua parte nessa situação particular, visto que após o contato entre ele e o visitante, o filhote não é mais assimilado ao grupo.

Mas a regra é clara para quem visita estas zonas: “Não se aproxime do bisão.”. Mas são muitos os turistas que afluem a este parque nacional e, de vez em quando, alguém não se dá bem ou se esquece dele. Estes últimos estão sempre procurando a foto ou selfie perfeita para compartilhar nas redes sociais, às vezes esquecendo que não se trata de querer se exibir.

Mas o perigo está sempre ao virar da esquina nestas partes, pois visitantes desavisados ​​também podem ser atacados ou eliminados por grandes ruminantes. Mas desta vez O pior foi o cachorrinhoEles são expulsos de suas matilhas e eventualmente mortos por regulamentos feitos pelo homem.

Era 20 de maio, disse o promotor, quando o turista Clifford Walters perturbou o filhote, após o que “o homem o empurrou para fora do rio Lamar, onde pastava com o rebanho”. Depois disso, o cãozinho foi visto perseguindo carros e pedestres, e os guardas tentaram trazê-lo de volta para o grupo, mas sem sucesso. A conclusão final foi a eutanásia, enquanto Walters, que se declarou culpado, foi multado em 972 euros.