Explodir outra barragem – Corriere.it

07h32 – Zelensky: “O Tribunal de Haia iniciou inspeções no local da barragem”

Representantes do Tribunal Penal Internacional visitaram a província de Kherson, no sul da Ucrânia, na semana passada, para iniciar uma investigação sobre a usina hidrelétrica e a explosão da barragem. O anúncio foi feito pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. “Hoje, representantes do Tribunal Penal Internacional visitaram a região de Kherson”, disse Zelensky em seu discurso noturno à nação, no qual observou que o Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia havia pedido oficialmente ao tribunal de Haia para investigar o desastre. “O trabalho já começou”, acrescentou o chefe de Estado ucraniano. Segundo as autoridades ucranianas, foram as forças de ocupação russas que explodiram a barragem e a central com explosivos, provocando uma inundação que provocou uma catástrofe ambiental e humanitária. “É extremamente importante que os representantes da justiça internacional vejam com seus próprios olhos as consequências desse ato terrorista russo e percebam por si mesmos que o terrorismo russo continua.”

07:14 – ataques de barcos controlados remotamente ao navio russo. Outra represa estourou

(Francesco Battistini, enviado para Odessa) “Os últimos sessenta russos não se renderam. Eles resistiram. Então fomos mais espertos: com um lançador de foguetes, abrimos um buraco na parede da sala onde eles estavam barricados e entramos. Nós os cercamos. Seis se renderam. Liquidamos os outros.” Casa a casa, homem após homem. Durante meses sem conquistas, os ucranianos contam o “valente avanço” em Donetsk e a queda da aldeia de Blagodatnoye: mil habitantes antes da guerra, e hoje quem sabe. , codinome Olympus, para glorificar sua astúcia militar. Então eles levam Neskoshin e Makarovka, e quatro galinheiros, e outro romance épico. Aqui está o artigo completo.

06:10 – Kiev: russos saqueiam aldeias inundadas

Nos territórios ocupados da região de Kherson, o exército russo saqueia as aldeias que foram inundadas após a destruição da barragem de Kakhovskaya. A denúncia – conforme relatado pela UNIAN – vem do Centro Nacional de Resistência. Agora a maré alta está baixando e os moradores querem voltar para casa. Mas os russos bloquearam as entradas dessas aldeias e saquearam as casas”. Segundo o Centro Nacional de Resistência, na aldeia de Velika Kardashinka, no distrito de Skadowski, “os russos também saquearam as casas onde as pessoas ficavam”. lar. READ Os Estados Unidos, 13 anos depois, começa a invasão das cigarras - Corriere.it

05h44 – Forças ucranianas bombardeiam a cidade de Mlitopol

As Forças Armadas ucranianas bombardearam a cidade de Melitopol, na região de Zaporizhia. O imposto é informado. Grande explosão em Melitopol. No meio da noite, ouviu-se um estrondo na cidade: “estamos com a Rússia no Telegram”, escreveu a agência russa, citando Vladimir Rogov, chefe do movimento. Ele acrescentou que, segundo informações preliminares, a defesa aérea foi acionada. Rogov também informou que as forças ucranianas dispararam mísseis contra a cidade de Tokmak.

05:41 – O líder coreano Kim Jong Un prometeu relações mais estreitas com a Rússia

O líder norte-coreano Kim Jong Un expressou seu “total apoio e solidariedade” e desejo de estreitar relações estratégicas com a Rússia em sua mensagem de felicitações ao presidente Vladimir Putin no Dia da Rússia. A Agência Central de Notícias da Coréia afirmou que seu país buscará desenvolver essas relações de cooperação com todos os esforços, “ativos estratégicos valiosos”.

02h42 – minas e bombas, resistência de fazendeiros e lenhadores ucranianos

(Marta Serafini, enviada para a região de Kherson e Lyman) “Uau! Neste campo, eles estão removendo minas e não podemos continuar.” Na estrada entre Mykolaiv e Kherson, a fazenda é uma extensão de grama alta brilhando ao sol de maio. Por toda parte, tiras de fita plástica vermelha e branca e marcas de caveiras flutuam ao vento. Minas de Perigo. Um grupo de três especialistas em desminagem moveu-se lentamente. Eles estão trabalhando na detonação de um dispositivo não explodido. “Não chegue muito perto. Faremos brilhar em breve”, avisam. A propósito, observe. Um pouco mais de 20 minutos se passaram, então o rugido e a fumaça preta. Trabalhamos 7 dias por semana, 10 horas por dia. Valery, chefe da equipe de desminagem, tira o capacete. Ele está suado… READ Banheira e chuveiro: Se o ralo estiver entupido, você tem que fazer isso e resolverá em 5 minutos



Fotografia de Vincenzo Circosta

02h40 – Guerra psicológica em torno do ataque: aldeia recapturada em Donetsk

Kiev, de acordo com analistas, está se movendo em 4-5 eixos. Tente romper ou simplesmente conduzir operações de reconhecimento envolvendo combate intenso. Ele obteve sucessos em Blagodatnoye, em Donetsk, abandonado pelos russos para evitar o cerco, e na região de Bakhmut. Ataque as linhas de frente, geralmente mantidas por destacamentos leves, e tente avançar para empurrar o inimigo para mobilizar suas reservas. O objetivo é espalhá-lo o máximo possível em diferentes áreas para aproveitar a baixa oferta de tropas.

02:39 – Kiev: Uma terceira aldeia também foi libertada

O exército ucraniano também reocupou uma terceira aldeia em Donetsk: Makarovka, que foi tomada pelas forças de Kiev depois de já terem libertado Blagodatnoye e Nikoshin durante o dia. A confirmação veio por meio de um telegrama da vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar. E acrescentou: “Na direção de Bakhmut, nossas forças continuam suas operações ofensivas – declarou -. Há sucessos na área do reservatório de Berkovsky. Avançamos 250 metros ao sul e avançamos em duas direções, de 300 a 1.500 metros .” Ele acrescentou que nenhuma posição foi perdida nas áreas. Onde as forças ucranianas estão localizadas em uma posição defensiva.

02:08 – o número de ogivas nucleares das forças militares está aumentando novamente

No ano passado, os arsenais nucleares de muitos países, especialmente da China, cresceram, enquanto outras potências nucleares continuaram a modernizar seus arsenais à medida que as tensões geopolíticas aumentavam. “Estamos nos aproximando, ou já podemos estar, no final de um longo período em que o número de armas nucleares diminuiu em todo o mundo”, disse à AFP Dan Smith, diretor do Stockholm International Peace Research Institute. Segundo o Instituto SIPRI, o número total de ogivas nucleares das nove potências nucleares – Grã-Bretanha, China, França, Índia, Israel, Coreia do Norte, Paquistão, Rússia e Estados Unidos – caiu para 12.512 no início de 2023, de 12.710 ao todo. começando em 2022. Desses, 9.576 estavam em “arsenais militares para uso potencial”, 86 a mais do que no ano anterior. O SIPRI distingue entre os estoques de um país disponíveis para uso e seus estoques totais, que incluem estoques antigos que devem ser desativados. “Os estoques são ogivas nucleares utilizáveis, e seus números estão começando a subir”, disse Smith, observando que os números ainda estão longe de mais de 70.000 na década de 1980. A maior parte do aumento veio da China, que aumentou seu estoque de 350 para 410 ogivas. Índia, Paquistão e Coreia do Norte também aumentaram seus estoques de armas, e a Rússia cresceu em menor quantidade, de 4.477 para 4.489, enquanto as demais potências nucleares mantiveram o tamanho de seus arsenais. A Rússia e os Estados Unidos ainda possuem quase 90% de todas as armas nucleares. READ Boletim informativo e Boletim da situação do COVID-19 hoje, 14 de abril. Vizinhança

02h01 – Kiev e os russos explodem uma barragem em Donetsk