Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje. Kiev: a destruição das bases militares russas em Melitopol

Ucrânia, inteligência britânica: “Os russos estão enviando tanques antigos para o front”

Para combater a perda de veículos blindados pesados, os militares russos estão transferindo equipamentos obsoletos para a Ucrânia, especialmente os tanques T-62 de 60 anos, que têm muitos pontos fracos no campo de batalha moderno. É o que a inteligência militar britânica anuncia na atualização usual da situação no terreno. “Existe uma possibilidade real de que as unidades do 1º Exército Blindado de Guardas, que é a principal formação de tanques na Rússia, também sejam reequipadas com T-62s para compensar as perdas”.