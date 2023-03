Drones sim, mísseis não: Rússia teme comprar mais do Irã

A Rússia reluta em comprar mísseis balísticos do Irã, temendo que os aliados da Ucrânia, por sua vez, forneçam mísseis de longo alcance a Kiev. Escrito pelo Financial Times e publicou as avaliações de algumas autoridades ocidentais. O Irã enviou centenas de drones armados para as forças armadas de Vladimir Putin, que foram usados ​​para atacar a infraestrutura civil na Ucrânia. As capitais ocidentais acreditam que Teerã está aberta a mais cooperação militar com Moscou. Mas, apesar da necessidade de aumentar seus suprimentos, o Kremlin evitou comprar mísseis balísticos iranianos de longo alcance, que também são capazes de transportar altas cargas explosivas.

Um fator importante, segundo estimativas dos países da OTAN, foi a ameaça dos Estados Unidos de fornecer a Kiev o sistema de mísseis Atacms, que pode atingir um alcance de 300 quilômetros em território controlado pela Rússia. Washington recusou os pedidos de Kiev para enviar Atacms: o sistema tem quase quatro vezes o alcance dos sistemas de mísseis HIMARS fornecidos pelos EUA que a Ucrânia usou com efeito devastador contra as forças russas. Autoridades e analistas ocidentais disseram que Teerã e Moscou estão discutindo a possibilidade de trocar armas russas modernas por mísseis balísticos, mas as negociações pararam, em parte por causa das possíveis repercussões de tal acordo em ambos os lados. A escalada da guerra deve ser evitada por todos os meios.