Bússola ou aplicativo? Assim, os migrantes se escondem durante a viagem

Dados recentes do Ministério do Interior revelaram que o número de partidas de Tunísia em comparação com os da Líbia. Com efeito, olhando para os três primeiros meses do ano, parece que 12083 imigrantes Mais de 170 partiram da costa da Tunísia desde o início do ano até 13 de março imigrantes ilegais Eles desembarcam todos os dias, o que representa um aumento de 788% em relação às 1.360 chegadas no mesmo período de 2022. Mais de 12.000 migrantes da Tunísia são mais de um terço das 32.101 pessoas da rota tunisiana que chegaram à Itália em todos de 2022. Vimos as conversas que ocorreram entre migrantes ainda na Tunísia e aqueles que, por outro lado, já chegaram à Itália, coletando informações sobre sua condição. Gestão de cruzamentos.

Em particular, tendo em vista as próximas “caravanas” que sairão de Sfax nos próximos dias, um dos organizadores organizou um “encontro” para orientar os migrantes, em particular sobre o uso correto do telefone a bordo das embarcações marítimas que partem de Sfax. Especificamente, os participantes discutiram a melhor forma de se orientar no mar entre uma bússola e os aplicativos instalados em smartphones. Parece haver duas escolas de pensamento diferentes a esse respeito. “ lá bússola É a única ferramenta que a Marinha não consegue localizar Um dos organizadores reclamou, defendendo o princípio da precaução para evitar que o sinal seja rastreado pelos sistemas GPS das agências policiais quando o pequeno barco está em águas tunisianas, razão pela qual aconselhou todos os migrantes a colocarem o telefone em modo de voo antes iniciando a viagem.

“ A bússola muitas vezes perde o rumo na água, eu sei do que estou falando, bem aí aplicativo E se você tem, não precisa de bússola Um emigrante que, segundo ele, chegou a Lampedusa nos últimos dias, respondeu de imediato: “ Enquanto o transportador não seguir a estrada por três minutos, ele está perdido, por isso permanece no mar por três dias “.

Então ele acrescentou: Para evitar isso, os ‘souraka’ têm um aplicativo de rastreamento que instalam em seu telefone, que os leva direto para Lampedusa, sem nem mesmo usar uma bússola No entanto, o regulador aponta que “ Se falamos de um aplicativo, então ele está em um smartphone e é fácil de detectar para a marinha. Pessoalmente, acredito que a bússola é a melhor em termos de direção no mar e está em uso desde o início dos tempos “.

Mas o apoiador do aplicativo afirma que deve haver apenas um telefone ativo na borda do punt, porque “ A marinha detecta ondas quando há muitas “Desta forma, disse, há apenas um ativo e há muitos pescadores no mar”, disse. Marinha não consegue encontrar as diferenças Entre pequenos barcos de migrantes e barcos de pesca. aplicativo te define Ele mostra seu destino, que é Lampedusa Explicando que os pescadores também o usam, al-Muhajir diz: Todo bom ‘souraka’ sabe disso e trabalha offline Muitos perguntaram o nome do aplicativo, mas Al-Muhajir relutou em revelá-lo. Qualquer bom ‘souraka’ sabe disso, é ele quem instala no celular e faz o rastreamento “.