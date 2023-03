“Culpada de dançar em público sem véu” – Corriere.it

Eles os procuraram como criminosos são procurados. Eles também os conheceram graças às câmeras de vigilância CCTV. Quando descobriram seus nomes, eles os chamaram para o alarme. Então, infelizes, eles os chamaram desta vez para trancá-los na prisão por dois dias. Por fim, foram trazidos de volta e, com as cabeças cobertas, forçados a fazer uma confissão forçada: “Somos culpados por nossa dança.” Este é o “crime”: Akbatan, um subúrbio de Teerã, em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, cinco meninas gravaram um vídeo em frente a dois prédios de apartamentos cinzentos nos subúrbios, onde Eles dançaram Acalmar, hit de Rima e Selena Gomez. Então, como fazem os adolescentes que vivem em países livres, eles postaram no TikTok. Cabelo ao vento, umbigo à vista, beijos soprando nas lentes, estudantes tão corajosos desafiaram o regime de Khamenei, torturados e enforcados. Eles lidaram com isso dançando uma música pop que dizia: “Baby, acalme-se. Garota, seu corpo está em meu coração”.

No Irã, as mulheres não podem dançar em público e devem usar lenço na cabeça. Então, se você olhar bem, a polícia apenas implementou a lei e puniu os cinco “criminosos” que, como agora, seis meses atrás, desde o assassinato de Mohsa Amini, confrontaram o aiatolá com métodos e métodos opostos. Para aqueles do Pasdaran. Para sua humilhação, no vídeo “Arrependimento”, que foi filmado em frente aos mesmos prédios do prédio acusado, as meninas estão dispostas conforme a coreografia.

A repressão do regime, que em alguns casos opera nas ruas e mantém os manifestantes em casa, não consegue conter uma onda, aliás, a onda de postagens nas redes sociais contra a ditadura. também desta vez, Dança Acalmar Instantaneamente se transformou em uma ação viral que foi repetida dezenas e centenas de vezes. Muitas garotas iranianas, em outras ruas, quartos e praças, dançaram e espalharam suas danças contra Khamenei.

"Nos últimos dias, as mulheres voltaram ao primeiro símbolo desses protestos: a dança, que é liberdade. A geração Z é pacífica e rejeita a ideologia: isso desloca o regime", comenta Pegman Abdelmohamady, professor de estudos do Oriente Médio na Universidade de Trento.