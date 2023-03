Indo e vindo com caminhões a gasolina: a hipocrisia verde da UE

Você conhece a Europa?carro elétrico Até 2035, as diretivas sobre casas verdesNão ao carvão, petróleo e gás? A Europa conhece “Viva o vento”, “Viva a transição energética”, “Viva Greta” e tudo mais? Aqui está União Europeia É a mesma coisa que não tem painéis solares em seus prédios de energia, nem bombas de calor ou mesmo cogeradores. Classe energética E. Resumindo: Eles pregam bem, mas arranham muito.

quarta república no episódio da noite passada Eu fui para a pulga da UE E eu descobri tudohipocrisia europeia. Na tarde de quinta-feira, como costuma acontecer, o Parlamento Europeu esvazia-se: os deputados com malas regressam aos seus círculos eleitorais. No entanto, desafiando a economia de energia benéfica para salvar o planeta, todas as luzes permanecem estritamente acesas. Espaços de exibição vazios? As luzes estão acesas. Restaurantes sem diners? Tudo iluminado. Espaço para gabinetes de partidos “verdes”? LEDs que vão como o inferno. Haveria uma razão pela qual o Parlamento da UE gastaria 42 milhões de euros em 2023 Consumo de energiaQuase três vezes em relação ao ano passado. Ai de encontrar postes de carregamento elétrico em garagens.

No entanto, o maior paradoxo é outro. Na verdade, o Parlamento Europeu tem dois assentos: um em Bruxelas e o outro um EstrasburgoÉ reunido coletivamente por funcionários, parlamentares e colaboradores uma vez por mês para sessão plenária. Para este transporte, cada deputado enche uma caixa de plástico que deixa à porta do gabinete: os estafetas passam por aqui e recolhem-nos e carregam-nos em 8 camiões (presumivelmente com gasolina) que partem para Estrasburgo. São 430 quilómetros, seis horas de viagem, 109 milhões de euros e 19 mil toneladas de dióxido de carbono produzidas. Você entende a loucura?