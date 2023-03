Papa: celibato? Ainda não estou pronto para vê-lo novamente’ – Política

Sobre o celibato sacerdotal, o Papa Francisco repete: “Ainda não estou pronto para revê-lo, mas é claro que é uma questão de disciplina, que existe hoje e pode não existir amanhã, e não tem nada a ver com dogmas. ” O Pontífice afirmou isso em entrevista ao site argentino Perfil, por ocasião do décimo aniversário de seu pontificado, que também foi relançado pelo portal de notícias vaticano da Santa Sé. Assim, Francisco especifica o que disse há dois dias em entrevista ao outro site argentino Infobae sobre o fato de que o celibato, como “regime” e “prescrição temporária”, pode ser reconsiderado.

O desejo para o futuro é “paz”: “Paz na atormentada Ucrânia e em todos os outros países que sofrem o horror da guerra”, como disse o Papa em entrevista a Fatou Quotidiano no décimo aniversário de seu pontificado: “Uma coisa que que tanto me faz sofrer é a globalização da indiferença, virar as costas e dizer ‘quem se importa?” e “pensar que se não fizermos armas por um ano, a fome vai acabar”.

Francisco fala então da corrupção que “corrompe a alma”: “Na Igreja, como na política e na sociedade em geral, devemos sempre precaver-nos contra o grave perigo da corrupção”. E sobre a máfia: “A máfia está excomungada: eles têm dinheiro sujo nas mãos. Eles negociam com armas e drogas. Eles matam jovens e a sociedade. Eles matam o futuro. Devemos ser claros: na igreja não há lugar para bandidos!”

agencia ansa Manuela Toli podcast (ANSA)

“Já faz mais de um ano que começou a guerra na Ucrânia. Em fevereiro estive na África, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul, e vi os horrores dos conflitos nesses dois países com a mutilação de pessoas: a única coisa que me faz sofrer tanto é a globalização da indiferença – como diz o Papa -, virando as costas e dizendo: “O que me importa? Eu não estou interessado! Não é problema meu! “.

Francisco então citou as palavras do senador Segre: “Quando perguntaram à senadora vitalícia Liliana Segre, uma sobrevivente do Holocausto, que palavra ela deveria escrever na plataforma 21 da estação de Milão, de onde partem os trens para os campos de concentração nazistas, ela não teve dúvidas e ele disse: “Indiferença.” Ninguém jamais pensou nessa palavra.

Em entrevista ao jornal argentino La Nacion, publicado pelo Corriere, o Papa explicou que o Vaticano está trabalhando com um “serviço de paz”. Ele acrescenta: “Estou disposto a ir a Kiev. Quero ir a Kiev. Mas com a condição de ir a Moscou. Irei a ambos os lugares ou a nenhum”. “É possível que haja um encontro global de representantes do mundo sobre este assunto. Há também um grupo israelense que está trabalhando nisso. É possível que diferentes grupos se encontrem e façam alguma coisa, certo? O Vaticano está trabalhando ”, diz o Papa.