A corrida armamentista, Japão e Estados Unidos: uma nova ordem militar para aeronaves de observação

Ouça a versão em áudio do artigo

novo Ordens militares dos Estados Unidos ao governo japonêsem uma corrida armamentista cada vez mais arraigada para conter a ameaça do expansionismo chinêsÁsia-PacíficoÉ a região que os analistas acreditam que será, em todos os aspectos, o próximo teatro do conflito entre Pequim e Washington.

Segundo reportagens de jornais japoneses, após a aprovação do pacote pela Agência de Defesa e Segurança dos Estados Unidos (DCSA) – o Congresso dos EUA foi notificado no mesmo dia – a venda de até 5 aeronaves está prestes a acontecer. Grumman E-2 Falcão Gastar cerca de 1,30 bilhão de euros para Tóquio.

o aviõesestômago para fins de monitoramentoEquipado com sistemas de satélite avançados que têm a capacidade de detectar até aeronaves furtivas e aeronaves pequenas, bem como caças chineses e russos de quinta geração.

Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul estão organizando exercícios de defesa antimísseis

Em dezembro passado, o poder executivo era liderado por um primeiro-ministro conservador Fumio Kishida Rever as principais políticas de segurança e defesa, e definir o objetivo de duplicar os gastos militares em linha com os padrões dos países da OTAN, de 1 para 2% do produto Interno Bruto Em 2027.

No final de fevereiro, Kishida confirmou ao parlamento sua intenção de avançarOrdenou pelo menos 400 mísseis de cruzeiro dos EUA Tomahawk de uma vez, antes do previsto. A aquisição está prevista para o ano fiscal de 2023 a um custo de 221,3 bilhões de ienes, equivalente a 1,46 bilhão de euros.