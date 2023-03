Papa Francisco: Quero ir à Argentina

Entrevista do Papa ao site argentino “Infobae” por ocasião do décimo aniversário do Papa Pontífice: esperanças de mudança na Venezuela e o fim da guerra na Ucrânia, palavras fortes sobre a situação na Nicarágua, a disciplina do “celibato” , “má resistência” na Igreja, o voto de Nossa Senhora de não assistir TV entre os temas abordados.

Salvatore Cernosio – Cidade do Vaticano



A viagem à Argentina, a esperança de mudança na Venezuela, a denúncia da “cruel ditadura” na Nicarágua. Em entrevista ao site de notícias argentino, Francisco se concentrou sobretudo na América Central e do Sul infobae, poucos dias depois da celebração do décimo aniversário de seu pontificado. Na conversa no Santa Marta com o porteiro Daniel Haddad, o papa abordou desde temas geopolíticos, como a guerra na Ucrânia, até questões eclesiásticas, como a abordagem dos homossexuais e o papel da mulher, até temas mais pessoais. questões (“Por que você não assiste mais TV?”).

A situação na Nicarágua

Em particular, o Papa fala das dificuldades enfrentadas atualmente pelo povo e pela Igreja da Nicarágua, onde a embaixada foi expulsa e as procissões da Semana Santa foram proibidas, assim como os constantes ataques a bispos e padres. O Papa denuncia o desequilíbrio dos que dirigem o país e, referindo-se ao bispo de Matagalpa, monsenhor Rolando Alvarez, condenado a 26 anos de prisão, sobre o qual falou no Anjo em 12 de fevereiro, acrescenta: “Temos um bispo na prisão. Um homem muito sério, muito capaz. Ele queria testemunhar.” E ele não aceitou a negação. É uma coisa que não condiz com o que estamos passando. A ditadura de Hitler de 35, e trazer essa mesma ditadura aqui, certo? São ditaduras meio grosseiras. Ou, para usar uma bela definição argentina, guarangas (duro)”.

O voo para a Argentina

Falando da Argentina, a pergunta inevitável é sobre uma possível viagem ao país natal. “Estava marcado para dezembro de 2017”, explica Jorge Mario Bergoglio, repetindo o que já havia dito no voo de volta do Iraque: “Primeiro fomos ao Chile, depois à Argentina e ao Uruguai. Esse era o programa. Mas o que aconteceu? Lá havia eleições naquela época. Então tivemos que ir do Chile até dezembro e depois ir para a Argentina e o Uruguai em janeiro. criado.Argentina e Uruguai deixaram para depois…não há recusa de ir – confirma o Papa -. Absolutamente. A viagem está programada. Estou aberto à oportunidade… Quero ir para a Argentina. ”

O regime na Venezuela e a guerra na Ucrânia

Francisco então volta seus olhos para a Venezuela, declarando que vê um vislumbre de esperança na possibilidade de mudança de regime: “Acho que sim – e ele declara – porque são as circunstâncias históricas que os obrigarão a mudar seu método de diálogo… Eu nunca fecho a porta para possíveis soluções. Pelo contrário, você as encoraja.”

O papa é mais cauteloso em encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia: “Todos estão trabalhando para isso. Todos estão trabalhando”, diz ele. Modi (primeiro-ministro da Índia, Sr. Dr.) poderia fazer algo, não sei. Eu sei que há muitos árbitros que estão se movendo. Há um grupo israelense que está indo bem. Mas não sabemos aonde isso vai levar.”

bem-vindo gay

Homossexuais, mulheres divorciadas e casadas, celibato são outros temas abordados pelo Papa na entrevista. Ao acolher os gays, Francisco se refere diretamente às palavras de Jesus: “A grande resposta foi dada” por ele, diz ele. “Todos. para todos. E cada um decide o seu lugar diante do Senhor pelo que Ele tem poder. Esta é a Igreja dos pecadores.”

“Não sei onde fica a Igreja dos Santos, aqui somos todos pecadores”, repetiu o Pontífice, e, como em sua primeira viagem ao Rio de Janeiro em 2013, repetiu: “Quem sou eu para julgar uma pessoa se ele tem boa vontade, né? Se ele é como um do bando de Satanás, bem, vamos defendê-lo um pouco. Mas hoje há muita atenção para essa questão. Jesus chama a todos e cada um resolve sua relação com Deus como pode ou como ele quer, às vezes ele quer e às vezes não pode, mas o Senhor está sempre esperando”.

O papel das mulheres

No mesmo sentido, falando sobre os sacramentos das mulheres divorciadas recasadas – tema central do duplo sínodo sobre a família 2014-2015 – recordando a “consciência do bispo” e sugerindo aos casais separados “ir ao seu bispo para que ele vá e apresentar a sua situação”.

Enquanto para as mulheres, ele destaca o fato de que o número daqueles que trabalham na Igreja agora é maior: um passo necessário porque “a masculinidade é ruim”, diz ele. “Às vezes, o celibato pode levar à masculinidade. Um padre que não sabe trabalhar com mulheres está perdendo alguma coisa, ele não é maduro. O Vaticano era muito masculino, mas faz parte da cultura e não é culpa de ninguém. Sempre foi assim dessa maneira.” Mas agora as coisas estão mudando: “Elas têm outra metodologia, as mulheres. Elas têm um senso de tempo, de espera, de paciência diferente dos homens. Isso não diminui os homens, eles são diferentes. E devem se complementar.”

A “disciplina” do celibato

O Papa Francisco fez uma pausa no celibato na Igreja Ocidental para explicar: “É uma prescrição temporária… Não é eterno como a ordenação sacerdotal… O celibato, por outro lado, é uma disciplina.” O entrevistador pergunta: “Pode ser revisto?”. “Sim”, responde o papa.

resistores ruins

Haddad cita então o cardeal Julian Herans, de 92 anos, quando diz que dos seis papas com os quais colaborou “o diabo pode ter trabalhado com dois, Paulo VI e Francisco, sempre para dividir a Igreja e impedir a propagação do Evangelho”. Resposta: “Não posso julgar se isso é verdade ou não.” Mas às vezes há resistência, mas é uma resistência ruim. Não o bem. Porque a resistência boa é que se você fizer um projeto bom, vamos ver, vamos discutir. A resistência ao mal é discutida aqui e também volta em busca da traição. Mas ou sou ingênuo, ou não os escuto.” “Há tais coisas na Igreja, ali, no canto, escondidas”, “À beira do cisma, este é o mal – comenta o Papa –. Por exemplo, o caso de um conhecido bispo americano que foi embaixador Não se sabe se esse homem é católico ou não, porque está na fronteira. Essas resistências são mal administradas. Na Igreja, desde o início, tem havido resistência ».» «Quando me criticam directamente, agradeço – e acrescenta -. Às vezes não gosto, mas agradeço.

Ele jurou não assistir TV

Assim, uma homenagem ao voto feito há 33 anos à Virgem do Carmo de não assistir televisão. Era 15 de julho de 1990, e enquanto ele estava com a comunidade na televisão, “foram transmitidas coisas que não fazem bem ao coração. Não coisas que fazem mal, mas aquela relatividade que enfraquece o coração”. No dia seguinte, na missa da Virgen del Carmen, Francisco “sentiu que não devia vê-la sem nenhum problema”. Então ele disse “basta”, exceto por algumas breves concessões.