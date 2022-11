Nas eleições de meio de mandato dos EUA, 5 estados também votaram pela abolição da escravidão. Mas na Louisiana eles escolheram mantê-lo no lugar

Nem desta vez escravidão Foi totalmente cancelado em Estados Unidos. eleições meio-termo Os americanos não apenas renovaram a Câmara dos Deputados, um terço do Senado, os governadores de 36 dos 50 estados e muitos escritórios locais. Os americanos também votaram uns nos outros em 8 de novembro Referendo. Entre estes, 157 anos após a ratificação da Décima Terceira Emenda Abraham Lincolnhavia um no cancelamento subordinar escravidão. constituição Alabama, Louisiana, Oregon, Tennessee e Vermontaliás, ainda permitem, em 2022, entre as possibilidades possíveis Cajado Imposto a quem comete certos crimes lá eu Funciona forçado: Sem indenização, direitos, proteção sindical e extorsão. Os resultados dizem que os eleitores em quatro estados o escolheram Remoção Entre os textos está a linguagem que permitiu essa exceção à Décima Terceira Emenda de 1865. Em Luisiana Brilhante 60,9% subordinar vozes opostosO referendo foi rejeitado.

Até 8 de novembro, eles estavam nos Estados Unidos oitocentos mil Presos submetidos a trabalhos forçados. Os reclusos que se recusarem a cumprir estas condições serão punidos Isolamento Ou eles perdem a chance de obter Pena derrubar por bom comportamento. No 2002Antes da Suprema Corte status de convidadoAlabama que permaneceu amarrado a uma coluna abaixo Sol por Sete horas. Isso porque ele se recusou a estar ocupado emSeries Gangue‘: Prisioneiros acorrentados, com seu uniforme listrado, trabalham nas estradas, nos campos e nas ferrovias.

No país com um dos maiores população Prisão para cima Táxi A partir de Prisão Em todo o mundo, o sistema prisional depende de trabalho virtualmente gratuito fornecido pelos detentos. Excluindo os condenados, o salário médio dos presos é nacional 52 centavos por hora, que também deve subtrair algumas das deduções feitas pelas administrações penitenciárias para impostos e despesas. de acordo comUnião Americana das Liberdades Civis (Aclu), uma força de trabalho próxima de zero nas prisões está produzindo quase 2 bilhões A partir de dólar Geral em mercadorias e além 9 bilhões Nos serviços de manutenção das mesmas prisões.