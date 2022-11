É o primeiro caso no mundo

Os médicos disseram que uma menina na Índia nasceu com oito fetos em seu ventre. A menina nasceu em 10 de outubro em um hospital particular no distrito de Ramgarh, no estado de Jharkhand, na Índia. No entanto, assim que chegaram em casa, os pais perceberam que a bebê estava com um inchaço anormal no estômago, então decidiram levá-la de volta ao hospital. Minha mãe e meu pai temiam que a garotinha pudesse ter um tumor.

Os médicos levaram a menina ao Hospital Infantil e Centro de Pesquisa Rani em Ranchi, depois de realizar uma tomografia computadorizada que confirmou a suspeita de um tumor.

Mas este não foi o caso, na verdade o bebê teve um Fetus in a Fetus (FIF). É uma condição rara em que um ou mais embriões de vertebrados deformados são encerrados no corpo de um irmão. Até oito fetos subdesenvolvidos foram encontrados no estômago da menina. Acredita-se que seja o maior número encontrado em recém-nascidos.

Uma menina nasceu na Índia com oito fetos dentro https://t.co/IF4GqeM2bI – Daily Mail UK (DailyMailUK) 4 de novembro de 2022

a operação

Dr. Muhammad Omran confirmou que a operação foi concluída com sucesso em cerca de uma hora e meia. A menina está atualmente se recuperando e diz-se que está indo bem.

Tais condições são extremamente raras e ocorrem em menos de um em cada milhão de nascimentos. Apenas 200 casos do defeito extremamente raro foram registrados, de acordo com o Daily Mail. De acordo com a mídia local, os casos anteriores viram a remoção de apenas dois ou três fetos do recém-nascido, e oito fetos não foram removidos. o feto em feto Isso é causado pela separação incompleta dos gêmeos, que não se desenvolve e se torna uma parte interna do gêmeo saudável.