Eleições polacas, coligação Tusk obtém 53,7%

Os resultados finais das eleições que tiveram lugar no domingo na Polónia confirmam isto O PiS é o partido líder, mas a coligação da oposição liderada pelo ex-primeiro-ministro Donald Tusk está perto dos 54%.. Segundo os dados, o Partido Lei e Justiça, no poder, obteve 35,4% dos votos. O segundo partido é o Partido Cívico Tusk com 30,7%, seguido pelo Partido da Terceira Via com 14,4%, depois o Partido da Esquerda com 8,6%. No total, a coligação pró-europeia atinge 53,7%. O Partido da Confederação, de extrema direita, ficou em último lugar com 7,2% dos votos.

Esta é a razão para a participação recorde na Polónia

As razões que podem explicar a participação recorde registada nas eleições polacas e os efeitos do resultado eleitoral na política da UE são dois temas abordados pelo cientista político Lorenzo Di Sio, professor de Ciência Política na Universidade Luis, Guido Carli e Diretor do Centro Italiano de Estudos Eleitorais (Cise) e Giovanni Orsina, Diretor da Faculdade de Árbitros da Universidade Luis de Roma. “Não só é a maior participação desde 1989, mas neste momento, com quase metade das divisões contabilizadas, a participação é dez pontos superior à daquelas eleições que foram as primeiras depois da ditadura e do regime comunista, que marcaram o regresso à democracia. .” “Seria um resultado sem precedentes e um sinal político claro”, afirma Di Sio, que acredita que existem vários factores por detrás deste número: “Temos visto uma remobilização muito elevada. Basta pensar que a participação nas últimas eleições foi de 62%, hoje a participação aumentou mais de 10%.” Pontos, que é um facto político que deve ser interpretado com base nos resultados das urnas e ligado à mobilização massiva da oposição, que também organizou manifestações muito importantes em as ruas.”

É um sinal que também é confirmado, segundo a avaliação do professor de ciências políticas da Universidade Luis Guido Carli, “pelo fracasso do referendo: o governo organizou um referendo contra uma série de medidas, muitas das quais estão ligadas a” regulamentações europeias . Sim, foi essencialmente um referendo para aprovar acções governamentais numa linha contrária à integração europeia, e este referendo falhou em termos de participação, que rondou os 40%. Isto significa que cerca de metade dos eleitores tinham ideias muito claras sobre votar nas eleições políticas, mas ao mesmo tempo decidiram não retirar o voto no referendo para o fazer falhar, uma vez que o quórum é de 50%, como é o caso no Itália.”

Outros dados destacam-se “de um estudo realizado por uma universidade de Varsóvia que indica uma maior participação das mulheres não só em comparação com o passado, mas também em comparação com os homens”. Um fator que pode estar ligado a questões específicas. “Na Polónia, por exemplo, existe uma legislação muito restritiva sobre o aborto e a oposição prometeu introduzir o liberalismo – observa De Seu – e talvez por trás desta elevada procura pelo aborto esteja uma mobilização contra as políticas muito conservadoras seguidas pelo governo.” “Nas eleições polacas, a luta política foi muito dura, e o paradoxo é que a própria deriva, o declínio gradual da democracia em alguns países, produziu uma reacção por parte dos cidadãos – continua ele – um dos principais factores de mobilização é que a competição é intensa e isto representa uma grande diferença em comparação com as últimas eleições italianas onde, depois da aliança fracassada entre o centro-esquerda e o Movimento Cinco Estrelas, o resultado foi uma conclusão precipitada. “Na Polónia, houve uma situação muito competição clara entre projetos políticos opostos de direita e de esquerda – observa De Seu – e houve uma percepção de uma escolha clara entre uma oposição e políticas completamente diferentes, o que levou a aumentar a participação.

Segundo Orsina, diretor da Escola de Governo da Universidade Luis de Roma, esta é “uma mudança importante. Uma mudança na esfera política, entre o movimento popular, a identidade e a democracia, onde a política na Europa ocorre globalmente”. Isto afecta e enfraquece os conservadores, que já foram enfraquecidos como resultado do Vox e da impossibilidade de formar um governo de centro-direita em Espanha. Isto também afecta a estratégia de Meloni: o seu grupo está a enfraquecer enquanto o Partido Identidade e Democracia, “o grupo ao qual Salvini pertence, parece estar a ficar mais forte. Isto também exigirá que Meloni mude a estratégia”.

Quanto à Europa, segundo Arcena, “esta votação pode eliminar um elemento importante de tensão e tornar a governação europeia mais linear”. “Fortalece o Partido Popular e dá-lhe um impulso bastante importante – continua o professor Orsina – e isso sugere que, para o próximo Parlamento, trabalharemos mais na expansão da chamada maioria atual do que na hipótese de um governo popular conservador”. acordo.” A maioria de Ursula está na direção de “Melonie. Isso abrirá espaço para Melonie, mas também a forçará a fazer escolhas”.