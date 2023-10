Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Biden está programado para visitar Israel na quarta-feira; Irã ameaça tomar “ações preventivas” iminentes à medida que um ataque terrestre a Gaza se aproxima

para Francesco Battistini, correspondente, David Frattini, correspondente, e a equipe editorial online

As últimas notícias de terça-feira, 17 de outubro, sobre a guerra entre Israel e o Hamas, ao vivo. Na sua viagem a Israel na quarta-feira, o Presidente dos EUA também fará uma escala na Jordânia, onde se reunirá com o Rei Abdullah e com o Presidente da Autoridade Palestiniana, Abu Mazen.

• Décimo primeiro dia de guerra entre Israel e o Hamas: 2.808 palestinos, 1.400 israelenses e 199 reféns foram mortos. • Onde estamos no conflito (e o que aguarda as forças na fronteira de Gaza). • O Ministério da Defesa de Israel: Uma longa guerra nos espera. • Exército Israelense: Chefe da inteligência do Hamas morto. • Fontes de Gaza: Israel bombardeou a passagem de Rafah.

De acordo com o porta-voz do exército israelense, Jonathan Conricus, 600 mil habitantes de Gaza foram evacuados da área da Cidade de Gaza após avisos emitidos pelo exército israelense na sexta-feira. Numa atualização diária, Conricus disse que mais de 600 mil pessoas evacuaram a área da Cidade de Gaza, mas 100 mil pessoas ainda não tinham saído. Israel alertou os residentes para não deixarem a área da Cidade de Gaza antes do que diz que as operações militares serão intensificadas nos próximos dias. Conricus disse que as operações começariam quando chegasse a hora certa.

O número de mortos nos recentes ataques aéreos israelenses no sul da Faixa de Gaza aumentou para pelo menos 54 pessoas, segundo fontes palestinas. A rádio informou que pelo menos 28 dos mortos vieram do campo de Shatt, em Rafah. Entre as vítimas estavam muitas mulheres e crianças.

Assault on Capitol Hill, uma intimação para os grandes nomes da Internet - América do Norte

READ Assault on Capitol Hill, uma intimação para os grandes nomes da Internet - América do Norte

03h26 – Israel: 500 mil deslocados após ataque do Hamas

Quase 500.000 israelenses foram deslocados internamente após os ataques do Hamas em 7 de outubro, disse hoje um porta-voz das FDI em entrevista coletiva. Cerca de meio milhão de israelenses foram deslocados dentro das fronteiras do país. Evacuámos todo o sul de Israel e todos os locais próximos da Faixa de Gaza, de acordo com as directivas do governo. O oficial das FDI disse que fizemos o mesmo no norte, onde 20 locais perto da fronteira foram evacuados.

A fonte disse que a maioria destas pessoas partiu por iniciativa própria e que a evacuação da cidade de Sderot, no sul, está em curso. Não queremos civis perto das zonas de combate. Ele acrescentou: Acima de tudo, queremos proteger os nossos cidadãos dos efeitos devastadores da guerra. Os deslocados encontraram refúgio com os seus familiares no centro do país, em zonas mais seguras. Esta é uma grande mudança demográfica em Israel e não é muito comentada. O oficial do exército israelita admitiu que a situação em Gaza é pior.

Depois dos ataques do movimento islâmico palestino que mataram 1.400 pessoas em Israel, o exército bombardeou a Faixa de Gaza e se preparava para uma ofensiva terrestre que causou grandes movimentos populacionais no pequeno enclave que estava sob bloqueio terrestre, aéreo e marítimo israelense há 15 anos. anos. Segundo as Nações Unidas, um milhão de pessoas fugiram do norte da Faixa de Gaza para o sul da Faixa de Gaza no espaço de uma semana. Segundo as autoridades palestinianas locais, os ataques retaliatórios lançados por Israel desde 9 de Outubro mataram pelo menos 2.750 pessoas, a maioria civis palestinianos, incluindo centenas de crianças.