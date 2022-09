Boris Johnson está se despedindo Esta manhã de Downing Street antes de viajar para Balmoral, na Escócia, para “passar a varinha” para Liz Truss, disse ela. Na frente de sua família e apoiadores, ele reiterou que estava orgulhoso do que havia feito durante seus 3 anos de governo, enfatizando o apoio militar dado a Kyiv contra a Rússia, que ele disse que poderia ajudar a Ucrânia a virar a maré da “pior guerra”. . Na Europa em 40 anos”, mas também uma diminuição do desemprego. Quanto à atual crise econômica, ele culpou em parte Vladimir Buterin que, de qualquer forma, não seria capaz de “intimidar” o reino e seu povo.

Johnson disse que queria “voltar ao arado” do trabalho político nos bastidores e, assim, indiretamente confirmou que queria manter seu assento como deputado para garantir o “apoio mais entusiasmado” de sua sucessora, Liz Truss, até o momento. . O ministro das Relações Exteriores foi eleito ontem como um novo líder do Partido Conservador como seu sucessor e deve sucedê-lo em uma data posterior como primeiro-ministro depois de entregar o poder à rainha em Balmoral. Pogo então exigiu seu trabalho e agradeceu ao “povo britânico” entre outros em tom emocionado.

O primeiro-ministro – o terceiro na história britânica e um conservador como os outros dois – está tentando reverter a legislatura e abalar um Reino Unido ameaçado de crise, prometendo uma corrida para a direita, talvez sem precedentes em programas e retórica. Liz Truss, nascida em 1975, é agora a nova líder do Partido Conservador, a força majoritária em Westminster: escolhida pela base de membros para suceder automaticamente Boris Johnson, ofuscado por escândalos e intrigas em julho, como primeira-ministra. O tão esperado anúncio veio com a leitura do resultado do último segundo turno entre ela, a atual ministra das Relações Exteriores que se manteve fiel a Pogo até o último minuto e Rishi Sunak, de 42 anos, ex-tesoureiro do governo indiano. família. Roots que há um mês e meio, com sua saída do governo, abriu caminho para a queda do vencedor nas eleições gerais há três anos. Aprovada por Sir Graham Brady, presidente do comitê de 1922 que supervisionou o impasse na Câmara do Partido Conservador, Liz recebeu 57,4% dos 172.000 votos dados pelos pistoleiros contra Sunak de 42,6: uma vantagem líquida, mesmo que menos excedente do que foi. esperado. Algumas pesquisas estão cerca de dez pontos abaixo da pontuação de Boris Johnson em 2019.

De qualquer forma, há margem mais do que suficiente para abrir a porta do 10 Downing Street para ela e garantir a ela a ovação habitual da multidão da festa. Reuniram-se em Westminster, no dia em que as salas reabriram após as férias de verão, para a tradicional festa de aplausos de proclamação – após persistentes divisões internas. Em seguida, seguiu-se a primeira aparição do novo líder no pódio: pronto neste momento para herdar as rédeas do governo de Johnson amanhã, como parte da entrega da rainha Elizabeth de 96 anos – incapaz de fazer a viagem extra de 1.000 km até Londres – ele partiria pela primeira vez da residência de Verão. O escocês em Balmoral, e receberia em rápida sucessão as décima quarta e décima quinta performances de seu reinado de 70 anos como homem de altura. Como sempre, Truss Monocord em seu terno azul nas cores das bandeiras do Partido Conservador, anunciou-se repetindo os slogans da plataforma de “Coragem” e “Verdadeiro Conservador”. Feito com referências à lenda da Dama de Ferro Margaret Thatcher e compromisso com a continuidade programática intrínseca (se não em relação aos aspectos mais controversos do comportamento individual) em relação a “Boris”: o homem que era ministro de nível médio há 12 meses foi promovido ao titular do Ministério das Relações Exteriores; Naquela noite, ele recebeu a última saudação de agradecimento do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Continuidade total na política externa, caracterizada nomeadamente pelo desejo de manter-se na linha da frente do apoio de Kyiv, incluindo o apoio militar, contra a invasão russa (não sem chegar ao ponto de declarar um dissuasor nuclear), bem como fazer frente às União Europeia sobre o Protocolo da Irlanda do Norte e arquiva outros divórcios; Corrigido pelas conotações ideológicas mais rígidas da matriz laissez-faire das questões econômicas, com a promessa de assistência às famílias contra a vida exorbitante e contas de energia – em um momento de inflação recorde – por cortes generalizados de impostos, os ricos em consideração, para marcar ” crescimento sobre redistribuição”. Enquanto isso, parabeniza aliados e parceiros (incluindo Mario Draghi e Georgia Meloni) do mundo. No caso da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, temperada com esperança cautelosa sobre a necessidade de uma “relação construtiva” com Bruxelas com base no “cumprimento dos nossos acordos”. Embora já haja controvérsias dos assentos da oposição trabalhista na Câmara dos Comuns, seu líder, Keir Starmer, mostrou que está pronto para denunciar imediatamente o machado fiscal como uma prioridade errada e perguntar a Truss onde ele “conseguirá o dinheiro”. Além de seu desafio de ficar sob escrutínio direto da agora fumegante legitimidade popular, na ausência da perspectiva de uma eleição antecipada, Liz até agora a excluiu, insistindo que ela quer chegar ao final do legislativo “final de 2024″. .” . Mas isso poderia ser forçado a enfrentá-lo de qualquer maneira, contra o pano de fundo das novas e implacáveis ​​folhas Tory internas já olhando no espelho: sem sequer descartar um contra-golpe nos próximos meses para tentar substituí-la por Johnson. cuja sombra – apesar de tudo e apesar do apoio declarado ou dos apelos à unidade – ficou para trás cansada.

Citando TASS, Kremlin Por sua vez, ele ressaltou que não espera mudanças nas relações entre Moscou e Londres com a chegada de Liz Truss a Downing Street como a nova primeira-ministra britânica.