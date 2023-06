Trufas de Nutella cobertas com coco são a doçura que se prepara em 10 minutos e vai te deixar louco!

Esta receita de Trufa de Nutella e Coco é acima de tudo fácil e rápida de preparar: leva apenas 10 minutos!

Fácil de preparar, mas acima de tudo delicioso de comer, ou seja Trufas com Nutella e coco É a sobremesa perfeita para quem quer impressionar os filhos e ao mesmo tempo não quer perder tempo na cozinha. Na verdade, você levará apenas 10 minutos para prepará-los.

Tão deliciosas e macias, as trufas com Nutella e cobertas com uma cascata de coco vão te deixar louco. na verdade, Uma bola leva a outra E você não vai conseguir ficar sem esta deliciosa sobremesa, para dizer o mínimo.

Especificamente, doçura, cremosidade e gula Nutella Combina perfeitamente com o sabor crocante e sabor inconfundível estupro de cocoou seja, os grãos derivados da polpa do coco seco e ralado.

No entanto, os heróis da receita também serão biscoitos Savoyardi, dando textura à sobremesa em questão. Em suma, as irresistíveis Bolinhas de Nutella e Coco são o lanche perfeito para crianças e nem tanto, e em festas ou banquetes, vão te deixar com um visual fabuloso.

Trufas de Nutella e Coco: Ingredientes para 15 porções

100 gramas de dedos de moça

75 gramas de Nutella

10 gramas de coco cru;

50 gramas de creme de leite fresco

Um punhado de coco ralado para decorar.

Bolas de Nutella e Coco: Procedimento para um resultado excepcional

Para preparar essas maravilhosas trufas de Nutella e Coco, primeiro você tem que perder Creme líquido frescoColoque em uma tigela e despeje o coco. Depois disso, eles terão que descansar por alguns minutos. Depois disso, será necessário cuidar dos dedos da senhora, Colocamos no liquidificador e picamos muito macio.

Em seguida, abra o pote de Nutella e acrescente o creme de leite, o coco e por último o biscoito triturado. Então, fundir todos. quando o complexo homogêneoCubra com um filme e deixe na geladeira para apenas 30 minutos.

A este respeito, você deve começar a partir de Modele suas bolas. Mas tenha cuidado para torná-lo diferente! Em seguida, despeje o crepe de coco restante em um prato. Aqui, você terá que mergulhar as trufas. Então, finalmente é hora de servir suas trufas prontas agora. Como você deve ter notado, trata-se de Sobremesa fresca e deliciosaPara ser preparado longe do fogão. Sirva em seguida as trufas. Espere que uma mordida leve a outra e deixe uma ótima impressão em seus convidados.