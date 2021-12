“O novo repórter Rai na China? Dá para ver que ele não tem filhos de…” – Libero Quotidiano

Uma nova jornada de notícias de stripping Oposto Giovanna Pottery. enviado PinóquioEspecializado em detecção de defeitos Opinião, ironicamente objetivos Marco clemente, um novo repórter da Viale Mazzini de China. culpa dele? A ousadia de falar, entre os seus primeiros serviços, de Covid, mostrando o rosto menos favorável ao regime comunista Pequim.

Clemente, de Wuhan, “Even” fala sobre um vírus que nasceu aqui há dois anos e levou à disseminação da epidemia. Aí Ray não tinha ouvido falar de nada, então resolveu levar para a rua, microfone na mão e câmera nas nuvens, para testemunhar como o infame havia mudado novo Mercado A cidade, que se tornou um mercado atacadista de alimentos, é apenas para fornecedores. Mas as autoridades chinesas o impediram de filmar.

Pinoccio x Giovanna Botteri: assista ao vídeo da Striscia la Notizia

“Esse homem faz coisas improváveis, é um pouco agressivo, desceu até … – aponta Pinochio – Estamos acostumados com histórias românticas, Pequim cidade das rosas, Cama e café da manhã no Tibete. Estou um pouco preocupado, com a Cerâmica falamos sobre a China, o sistema, ficaram todos calmos. Agora vem aí, meio doido … Dá para ver que ele não tem filhos trabalhando na comunicação 5G (referindo-se à filha de Botteri, funcionária de uma multinacional ZTEE assim), a gente tem que falar com ele, tem um equilíbrio perfeito … os serviços são bons, mas as rosas são lindas. Do estúdio, ele intervém Enzo IaquiteEzio Grigio o exortou: “Agora que a cerâmica foi enviada para Paris, eu a conheço e ela vai querer bater forte. Parece que o próximo serviço será junto com a baguete padrão.”