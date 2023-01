Ucrânia e Kiev querem centenas de tanques. Moscou evoca o mundo – guerra global

O empurrão do envio do Leopard 2 para Kyiv continua e flui no Conselho de Relações Exteriores em Bruxelas, onde os 27 chefes diplomáticos da UE se reuniram para a primeira reunião de 2023.

O ministro ucraniano Dmytro Kuleba, apoiado sobretudo pela Polônia, repetiu a posição dos últimos dias: dêem-nos tanques. Mais revelador, no Telegram, o chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak, disse: “Precisamos de centenas de tanques, não de dez ou vinte”. Porque O objetivo é recuperar todos os territórios ocupados, incluindo a Crimeia.

Moscou sabe disso e, portanto, eleva a fasquia, aproveitando os perigos de uma “guerra mundial”, esperando assim influenciar as decisões de Berlim, que é muito sensível a certas questões. O Kremlin reiterou que quem fornecer os tanques terá que assumir a responsabilidade. O ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, observou que a guerra entre a Rússia e o Ocidente agora não é mais um “híbrido”, mas “quase real”. O ex-grande Dmitry Medvedev, que se reinventou como um super falcão desde o início do conflito, em seu estilo apocalíptico usual completou: “O mundo está se aproximando da ameaça da Terceira Guerra Mundial diante dos preparativos agressivos contra a Rússia”.

Claro, porque os territórios ocupados da Ucrânia, após o pseudo-referendo, aos olhos de Moscou são de jure parte da Rússia e, portanto, um contra-ataque de Kyiv seria considerado uma violação das fronteiras nacionais. aqui porque A Alemanha é muito cuidadosa com os Panzers. “É uma questão complexa e é importante que conversemos confidencialmente, leva tempo”, disse o porta-voz do governo alemão Steffen Hebbestreit, enfatizando que é melhor “pensar bem antes de tomar medidas que mais tarde podem causar arrependimento amargo”.

Mas alguém está pressionando. Isso é muito. Como Varsóvia. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, anunciou que pediria formalmente à Alemanha permissão para entregar parte dos Panteras à Ucrânia, com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Analina Baerbock, insinuando que queria permissão concedida. Mas isso foi ontem em Paris. Chegada ao Conselho, em Bruxelas, mostrou-se mais cautelosa, levantando a necessidade de “intervenções conjuntas de parceiros internacionais”. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, irá a Berlim amanhã para se encontrar com o novo ministro da Defesa, Boris Pistorius, e obviamente o assunto será discutido. Também porque Varsóvia ameaça querer ir em frente de qualquer maneira se a Alemanha se opuser, formando uma pequena coalizão de voluntários (e portadores de leopardo). READ Roman Dodin, o chefe de segurança em Kharkiv que foi expulso por Zelensky. "Ele não trabalhou para defender a cidade"

Em suma, corre-se o risco de uma cisão grave na harmonia entre os aliados da NATO e tudo isto só pode suscitar receios tanto em Bruxelas como em Washington (Ministro Anthony Tajani De sua parte, ele deixou claro que a Itália não faz parte dessa discussão e está focada na entrega de sistemas de defesa aérea).

Alto Representante para a Política Externa da União Europeia, Joseph BurrelEle enfatizou que há posições diferentes dentro da União Européia em relação ao envio de tanques para a Ucrânia e destacou que a Alemanha, ainda hoje, reitera sua determinação de não atrapalhar. “Mas aconselho a não focar muito nessa discussão sobre tanques”, disse Borrell. Rammstein mostrou a óbvia vontade dos parceiros de querer ajudar militarmente a Ucrânia e os resultados foram muito bons em termos dos meios disponíveis.

agencia ansa Ministro alemão Berbock: pronto para permitir que a Polônia envie Panthers para a Ucrânia (ANSA)

Por seu lado, a União Europeia deu aprovação política a uma nova parcela de 500 milhões de euros de ajuda militar Por meio do European Peace Facility (EPF) e outros 45 milhões para treinar soldados ucranianos por meio da missão, que começou no ano passado. Mas os juros estão muito altos porque Kyiv está pressionando. “O último meio passo ainda precisa ser dado: já temos os desafiantes britânicos, ouvimos dizer que a França está avaliando o fornecimento de Leclercs e não tenho dúvidas de que estamos com os guepardos na reta final”, disse Koleba.