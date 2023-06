Covid, “Guerra Bacteriológica”. A verdade sobre o vírus está vazando do laboratório do ministério chinês

A verdade sobre Covid está envolta em uma nuvem negra há meses, mas agora eles estão tentando esclarecer as coisas da Inglaterra. O Sunday Times publicou um longo relatório sobre as origens do vírus que deixou o mundo inteiro de joelhos, com base em documentos desclassificados, especialistas e fontes de inteligência dos EUA. “É possível que a epidemia de Covid tenha surgido de um vazamento do laboratório de Wuhan e que a China estivesse realizando experimentos especificamente com vírus corona modificados no laboratório sob a coordenação do Ministério da Defesa chinês à luz da possível guerra bacteriológica e que Pequim escondeu muitos dados e experimentos nos últimos anos às autoridades “estrangeiras”, afirma o jornal britânico.

Leia também: Às oito e meia, Boccino enfurece Scanzi: “Como conseguiu a vacina…”, vendado

No passado, o laboratório de Wuhan já havia combinado com sucesso o coronavírus W1Y1 com o SHC014, depois acrescentou outro patógeno semelhante ao SARS à mistura: o resultado foi um vírus altamente letal, com camundongos transgênicos com pulmões semelhantes aos humanos que morreram em 75%. casos após a lesão. Em 2016, um novo coronavírus foi descoberto em uma mina em Mujiang, província de Yunnan, presente em amostras e excrementos de morcegos, com alguns cientistas morrendo após apresentarem sintomas semelhantes aos da SARS. Essa variante é chamada RaTG13 e é muito semelhante à variante Covid que se espalhou no início de 2020. “Neste ponto, seu programa secreto de pesquisa começa e a defesa e os militares chineses estão diretamente envolvidos no que parece ser uma preparação para a guerra. ”, são as palavras dos 007 americanos, que acusam a China de já ter preparado uma vacina contra a Covid nessa altura.

Leia também: Covid, inscrições para Conte e Speranza: a verdade sobre a zona vermelha

Alguns estudos também mostram que os primeiros surtos reais de Covid ocorreram no Instituto de Virologia de Wuhan e não no famoso mercado de animais da cidade. Uma tese sustentada pelos sintomas acusados ​​por alguns cientistas que trabalhavam num laboratório de Wuhan e já tinham adoecido em novembro de 2019. A conclusão do artigo, já noticiado pelo Repubblica, é que é muito provável que tenha saído Covid deste laboratório, mas sem certeza final.