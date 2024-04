Notícias de hoje da Ucrânia-Rússia ao vivo | Aviões alemães interceptam um avião russo sobre o Mar Báltico. Zelensky: “Se Putin continuar assim, as nossas defesas aéreas acabarão”.

para Equipe editorial on-line

Domingo, 7 de abril, notícias ao vivo sobre a guerra na Ucrânia. Stoltenberg: “O Ocidente enfrenta uma aliança autoritária”

• É o 774º dia de guerra na Ucrânia.

• Kyiv: Dificuldades na frente. Os russos estão em Chasiv Yar e a Ucrânia corre o risco de perder Donbass

• Terrorismo russo em Kharkiv, Zelensky: Outro duro golpe para a cidade

07h11 – Kiev, novo ataque russo em Kharkiv, 3 feridos Um novo ataque das forças russas a Kharkiv. A segunda maior cidade da Ucrânia foi bombardeada durante a noite – segundo reportagens do jornal Kyiv Independent – ​​por drones, danificando uma residência privada, disse o governador da região de Kharkiv, Oleh Sunyhopov. Um homem de 62 anos foi ferido por vários estilhaços. Segundo o governador, outros dois civis, uma mulher de 62 anos e um homem de 87, foram atendidos no local. Mais tarde, à noite, os distritos de Lozhevsky e Kharkivsky da região também foram alvo de drones. Sunihopov disse que não houve vítimas. ??O ataque russo a Kharkiv deixa 3 feridos. O governador da região de Kharkiv, Oleh Sunyhopov, informou que as forças russas bombardearam Kharkiv com drones durante a noite de 7 de abril, danificando uma residência privada na cidade. Um homem de 62 anos foi ferido por estilhaços.https://t.co/fPUGCKTb5w – Independente de Kyiv (@KyivIndependent) 7 de abril de 2024

03h55 – Ataques russos em Kiev na região de Sumy: sem vítimas As forças russas bombardearam nove comunidades na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, em 21 ataques separados ontem. Isto foi relatado pela administração regional ucraniana, de acordo com o Kyiv Independent. Quase 80 explosões foram relatadas na região de Sumy nas últimas 24 horas. As comunidades de Khotin, Junakivka, Bilobilia, Kranspilia, Velika Pisarevka, Boromlja, Šalihin, Seredina Buda e Svesa foram visadas. Durante todo o dia de ontem – novamente de acordo com o Kyiv Independent – a Rússia bombardeou comunidades fronteiriças com ataques de morteiros, artilharia e granadas. Não foram relatados feridos ou danos à infraestrutura civil. READ Covid, pico absoluto de casos na França e na Grã-Bretanha | Em vez disso, a Alemanha está considerando um 'bloqueio severo'

03h26 – Zelensky: Sim aos voluntários estrangeiros, não às tropas Ele acrescentou: “Emmanuel Macron tem várias propostas, mas quero explicar a minha posição: hoje não posso dizer publicamente: Exércitos de todo o mundo, venham para a Ucrânia e lutem”, porque a Rússia tirará vantagem disso, e é demasiado arriscado para nós. “Foi o que disse o presidente ucraniano Volodymyr. Zelensky em entrevista à televisão pública. Ele acrescentou: “Mas se há iniciativas de outros países, então sejamos honestos: temos algumas formações de voluntários quando vêm pessoas de outras nacionalidades e lutar pela Ucrânia.” Então o líder ucraniano voltou ao tema da defesa aérea: “Precisamos de pelo menos 25 baterias Patriot para defender os céus do país.

03h01 – Zelensky: “25 Estações Nacionais de Resistência” O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, num discurso publicado no seu site, que o seu país aguarda o necessário pacote de ajuda em grande escala dos Estados Unidos, e que ainda acredita que o Congresso votará a favor dele. Zelensky acrescentou que “25 estações Patriot” seriam suficientes para cobrir toda a Ucrânia e torná-la protegida dos mísseis de Moscou. Mas se a Rússia continuar a atacar desta forma, o país corre o risco de ficar sem armas antiaéreas. “Não temos munição para lançar um contra-ataque”, disse novamente. “Há várias iniciativas em curso para nos fornecer suprimentos de defesa e estamos recebendo munições”, acrescentou. Ele acrescentou: “Se os russos continuarem a nos atacar como fizeram no mês passado, ficaremos sem as armas antiaéreas necessárias, e nossos aliados sabem disso”.

02h03 – Kiev: “Dificuldades na frente e ataques russos dia e noite” O Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Sersky, descreveu a situação na frente como “difícil” para as forças de defesa em Kiev, já que o exército russo continua “a realizar operações ofensivas dia e noite”. Numa publicação no Facebook, o general reiterou que o assentamento de Chasiv Yar continua sob controle ucraniano e que todas as tentativas russas de invadir o assentamento falharam até agora. Os russos, que têm superioridade aérea e vantagem no fornecimento de mísseis e munições, “continuam a tentar avançar para as fronteiras administrativas da região de Donetsk”, explicou Siersky, sublinhando que em direcções separadas, “os russos estão a tentar atacar posições ucranianas”. .” “Em ondas, enviando pelotões ou divisões de companhia, e às vezes mobilizando grupos do tamanho de batalhões.” Sirsky enfatizou que a situação na frente de Bakhmut é “particularmente difícil” nas áreas a leste de Chasev Yar e Klyshchevka, na direção de Avdiivka – e nos distritos de Berdichev, Orlivka, Vodyan e Pervomaisky. – E na direção de Novopavlevka. “Hoje as batalhas mais ferozes estão acontecendo nas regiões de Pervomaisky e Vodyan, bem como a leste de Chasev Yar, onde o inimigo está tentando penetrar em nosso linhas de defesa.” Ele enfatizou que Chasev Yar ainda está sob nosso controle enquanto todas as tentativas do inimigo para avançar em direção ao acordo falharam, acrescentando que a situação em Leman, Orekheev e Kherson também ainda está tensa.

01h41 – Stoltenberg e a “aliança autoritária” composta por China, Rússia e Irão O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou numa entrevista à BBC (que será transmitida na manhã de domingo, mas apresentada no sábado) que a “aliança de potências autoritárias” é composta pela Rússia, China e Irão. E a Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão a trabalhar mais estreitamente do que nunca contra as democracias ocidentais.

“A China apoia a economia de guerra russa, fornecendo-lhe partes importantes da indústria militar; Em troca, Moscovo está efectivamente a entregar o seu futuro económico a Pequim.

Stoltenberg disse ter certeza de que os membros da OTAN chegariam a um acordo que garantiria apoio de longo prazo à Ucrânia, mas disse que Kiev poderia ter que decidir chegar a “algum tipo de acordo”.

“No entanto, a Ucrânia decidirá que tipo de solução quer oferecer. “Nosso trabalho é colocá-los em posição de alcançar um resultado aceitável na mesa de negociações.”

“Stoltenberg disse que não estava a pedir à Ucrânia que fizesse concessões agora e acrescentou que a 'paz verdadeira' só seria alcançada quando a 'Ucrânia vencer'”, escreveu Laura Kuenssberg, autora da entrevista à BBC. Mas as suas decisões são dignas de nota porque o Presidente Volodymyr Zelensky sempre foi inflexível em que nunca negociaria com Putin, apesar de alguns apelos nesse sentido, inclusive do Papa. READ A Turquia levanta seu veto sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN. Mais de vinte mortos em ataque a shopping - ao vivo

32h00 – Zelensky: “O erro russo em Kharkiv é outro duro golpe para a cidade.” “O terrorismo russo contra Kharkiv não para. “Outro duro golpe para a cidade e para a região”, escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, num telegrama, referindo-se ao ataque russo de ontem à noite à cidade no nordeste da Ucrânia, que ceifou seis vidas. “Edifícios residenciais e infra-estruturas civis foram danificados. Infelizmente, 6 pessoas morreu.” Atenciosamente “Condolências aos familiares e amigos. Mais de 10 pessoas ficaram feridas. Todos os serviços no local estão funcionando e todas as pessoas afetadas estão sendo assistidas – continuou -. Devemos tornar este terrorismo impossível. a defesa aérea da região de Kharkiv. Os parceiros podem nos ajudar nesta questão.”