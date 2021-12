“De suas palavras agressivas, chega de provocações” – Corriere.it

Controvérsia dos cardeais sobre o uso dos fundos do Vaticano: ‘Você conhece mais do que ninguém a dor da acusação injusta’

Pell foi até junho de 2017 o poderoso governador da Secretaria de Economia, responsável por tornar as finanças do Vaticano transparentes, durante o período em que Picchio foi substituto da Secretaria. Até então a situação estava tensa. Em seguida, o cardeal australiano foi acusado de abuso sexual de crianças e julgado na Austrália, onde passou treze meses na prisão até sua absolvição final no ano passado, e a Suprema Corte australiana o absolveu por unanimidade. Enquanto isso, Becciu acabou sendo julgado por aplicar dinheiro do Itamaraty, no centro Comprando o Sloane Street Building em Londres .

A causa da disputa foi o dinheiro que o Vaticano enviou à Austrália durante a acusação de Pell e durante seu julgamento. Para incriminar o Bill? “Alguns estão falando sobre uma possível conexão entre os problemas no mundo das finanças aqui e os meus problemas na Austrália, mas não temos provas. Sabemos que algum dinheiro foi do Vaticano para a Austrália, $ 2,230, mas até agora ninguém explicou Por quê,” Bill disse no início de novembro. Ele recentemente repetiu esse conceito em uma conversa com Registro Católico Nacional: “Tenho uma pergunta para o cardeal Pesio. O senhor pode nos dizer por que o dinheiro foi enviado?”. em sua mensagem, Becciu escreveu sobre as “reconstruções infundadas evidentes” “Você conhece melhor do que ninguém a dor de uma acusação injusta e o sofrimento que pessoas inocentes – da qual eu não sou menos do que você – devem suportar durante um julgamento”, diz ele.

E acrescenta: «Os laços de profundo respeito pela Santa Sé que representamos, bem como a dignidade cardeal com que defendemos, devem evitar estas provocações públicas, que são difíceis de compreender para os nossos fiéis e para aqueles que esperam uma atitude completamente diferente da dos homens da Igreja ”. Assim, ele conclui: “É precisamente pelo respeito absoluto que tenho pelo tribunal, forte e vivo em mim, que não vou responder a você em público, mas vou esperar o momento certo, antes do terceiro juiz imparcial, para responder a um ponto e fazer as instituições apreciarem a ausência de fundamento absoluto para as acusações contra mim. pode aconselhá-lo melhor sobre uma atitude diferente e evitar me envolver em um discurso público. ”