Na Coreia do Norte, rir é proibido por 11 dias, sob pena de prisão. Estamos de luto por Kim Jong Il

Sem rir, beber ou comemorar aniversários por 11 dias. A proibição tem como objetivo “não afetar a atmosfera de luto em massa” que marca o 10º aniversário da morte de Kim Jong Il, o ex-líder e pai do atual ditador Kim Jong Un.

Rir, beber, fazer compras e comemorar aniversários são proibidos por 11 dias. Expressar dores pessoais de luto durante cerimônias fúnebres também é proibido. O único luto em que os norte-coreanos poderão mostrar sua participação é a morte de Kim Jong Il, ocorrida em 17 de dezembro de 2011. A proibição de comemorar 10 anos de sua morte está em vigor a partir de dezembro. 17, comemorando a morte do pai do atual líder Kim Jong Un. no período de luto Os cidadãos não poderão participar de atividades recreativas E qualquer tipo de festa. Nesse período, se um civil quebrar a proibição, ele pode ser preso. O tratamento dos perpetradores é o tratamento de “criminosos ideológicos”. E por ocasião do último aniversário, a polícia levou embora o “culpado” e ninguém o viu novamente.

O novo líder norte-coreano, Kim Jong Un, segue o caixão de seu pai (2011), Kim Jong Il. Sob sua liderança, o país se muniu de armas atômicas.

Não apenas aniversários, atividades divertidas e compras que não sejam estritamente necessárias, mas também os funerais sofrerão estresse no período de memorial. Em caso de morte de um membro da família, o serviço fúnebre deve ser celebrado em silêncio religioso. Pyongyang Forçado a observar três minutos de silêncio todos os dias Enquanto a sirene indica a memória de Kim Jong Il. Naquele momento, carros, navios e trens deveriam soar suas buzinas em sinal de participação.

Kim Jong-il morreu em 17 de dezembro de 2011 aos 69 anos devido a um ataque cardíaco. A cada ano, o atual ditador homenageia seu pai falecido com um período de luto de 10 dias. Mas este ano, marcando o 10º aniversário de sua morte, o período foi estendido para 11 dias. Em 17 de dezembro de 2021, o principal jornal do regime, North Rodong Sinmun, publicou um editorial sobre o falecido ditador, chamando-o de “o sol eterno do partido e da revolução na Coréia do Norte”.