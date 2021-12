Biden, cheques domiciliares e ligações para se vacinar. “Mas não entre em pânico, não é março de 2020” – Corriere.it

A partir de Massimo Gaggi

O presidente avaliou a emergência da Covid falando ao país na Casa Branca. “Vá se vacinar, é um dever patriótico”

Quinhentos milhões de testes Covid foram enviados aos americanos em janeiro. Mil médicos e enfermeiras militares foram enviados para ajudar hospitais que serão atingidos por outro tsunami alimentado pela Omicron nas próximas semanas. Seis forças-tarefa, formadas por médicos civis treinados em situações de emergência, foram enviadas para os seis estados mais vulneráveis ​​hoje: Michigan, Wisconsin, Indiana, Arizona, Vermont e New Hampshire. Os números, os apresentados ontem por Joe Biden, que chegaram às manchetes, mas na verdade mostram o quão limitada é a “caixa de ferramentas”. Agora disponível para o governo dos Estados Unidos em face da nova fase da pandemia: 500 milhões de kits significam um teste e meio para cada americano em um país de 330 milhões de habitantes. Milhares de médicos e paramédicos militares são uma gota no mar que uma tempestade de um milhão de infecções por dia está prestes a atingir: pouco mais do que uma ajuda simbólica, um testemunho de solidariedade.



Quatro dias antes do Natal, em uma sala da Casa Branca repleta de decorações festivas, o líder americano faz um dos discursos mais duros de sua presidência.. Biden deve simultaneamente tranquilizar e alertar uma nação dividida entre vacinações temerosas e oponentes ideológicos das vacinas, intolerantes a quaisquer restrições de saúde: um povo unido apenas pela indignação e frustração diante de uma emergência, apesar das repetidas promessas de vitória sobre o coronavírus, que persiste há dois anos agora e ainda não está próximo de seu fim. Dados da África do Sul e de outros países sugerem isso Omicron Variável Menos perigoso do que temido, mas com sua alta transmissibilidade, apresenta desafios sem precedentes do ponto de vista da saúde e da comunicação. As infecções quase sempre podem se transformar em casos assintomáticos ou, pelo menos, em síndromes de gripe benigna: daí o apelo de Biden para que os americanos vacinados não entrem em pânico, não desistam e tenham o cuidado de comemorar os feriados familiares.

É também uma forma de encorajar aqueles que temem voltar ao pesadelo de dois anos atrás: “Não, março de 2020 não: o Omicron é contagioso, mas menos mortal, e hoje estamos preparados para uma emergência. Temos 200 milhões de americanos totalmente vacinados , hospitais e terapia intensiva prontos, e implantamos em todos os lugares estações móveis de teste e vacinação: graças a esses novos fechamentos foram evitados. Mas Biden não pode nem mesmo arriscar que suas palavras soem como um chamado para baixar a guarda: Se isso realmente aconteceu Mesmo uma proporção muito baixa de casos com complicações é suficiente para um milhão de infecções por dia para enviar hospitais para as cordas.

E aqui está um apelo às pessoas – as formidáveis ​​na América – que não estão vacinadas: “Na tempestade que está por vir você é o mais exposto, você corre um grande risco. Vacine-se: é grátis, você só terá os benefícios e superará a rejeição ideológica ». Os tons de perigo que prevaleciam alguns meses atrás não existem mais. Agora Biden está mostrando seu rosto conciliador e até mesmo se apegando ao arquiinimigo Donald Trump: “Ele também deu reforço: provavelmente é uma das poucas coisas com as quais nos damos bem.”

Em suma, em um país onde as pessoas vacinadas ainda são 61,5%, Biden tentou não dividir o discurso em duas partes e não criminalizar aqueles que se recusam a se vacinar. Muito difícil, porém, com políticos e a mídia que cinicamente usam o vírus para ganhar votos ou ganhar dinheiro: “Eu entendo quem se preocupa, mas as suspeitas são alimentadas por operadores de informação e até mesmo televisões que espalham notícias falsas sobre vírus e tratamentos: você tem responsabilidades enormes, pare! ”. referência clara a Raposa Por Rupert Murdoch, A Grande Rede da Direita Americana.