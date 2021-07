Cuba, a batalha dos artistas com e contra o regime. E Castro- Corriere.it aparece novamente

A partir de

Após protestos de rua, o governo uniu forças. Pianista Chucho Valdes: As pessoas vivem em condições desumanas. Generalíssimo Ral ataca os inimigos da revolução

artistas Movimento San Isidro Eles são quase todos os convidados e Internet desconectada Em Cuba, o escritor Carlos Manuel Alvarez nos confirmou, por telefone do México. Seus amigos do grupo de oposição mais ativo, junto com 27N, não atendem mais ao telefone ou nas redes sociais. Pelo menos eles serão Cem pessoas estão presas distância Protestos de domingo, incluindo o dirigente de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcantara, que estará na sede da Polícia Política, Villa Marista. Mais dramático, mas incerto, é um romance 14 medisite de. Efeito Yoani Snchez: existir Os mortos, os feridos, os detidos e os desaparecidos. Outros começam a aparecer novamente. como o padre Camague José Alvarez e o dramaturgo Junior Garca. mortos online na ilha, mas dissidentes conseguiram vazar testemunhos no mar, onde outros mantêm suas contas sociais vivas: fomos bombardeados, arrastados à força e jogados em um caminhão de carga, como sacos de lixoExpressando as preocupações de muitos, Garcia escreve: Condenamos qualquer intervenção estrangeira ou uso de forças militares por qualquer país, seja os Estados Unidos ou a Venezuela.