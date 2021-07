Vacina para restaurantes e saúde. Situação da Covid-Corriere.it.

A partir de Redação estrangeira

O governo, liderado por Kyriakos Mitsotakis, quer reavivar o turismo. “É preciso não dar a impressão de que perdemos o controle da epidemia: a economia vai depender de quanto respeitarmos as medidas de segurança”.

Progresso da Grécia É passagem verde Para relançar a temporada turística, ainda que com cautela. O Governo de Atenas decidiu que um Os clientes de restaurantes, bares e cafés terão que provar que foram vacinados contra Covid-19 Você teve um teste negativo feito nos últimos 3 dias, enquanto o dever de permanecer sentado em cinemas, teatros e discotecas também será oferecido, mas para jantares ao ar livre não será exigida a vacina ou teste negativo. As restrições vigorarão até agosto. “É necessário não dar a impressão de que perdemos o controle da epidemia, para que a indústria do turismo avance e opere sem problemas”, disse o ministro do Desenvolvimento, Adonis Georgiadis, em entrevista coletiva. “O curso da economia grega vai depender de quão bem respeitarmos as medidas de segurança e controlarmos a epidemia.”.