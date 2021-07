A vacina da Pfizer perde sua eficácia contra Varane Delta. Anúncio do Governo de Israel. Vídeo »ILMETEO.it

Covid: A vacina da Pfizer perde eficácia contra Varane Delta. Anúncio do Governo de Israel. Vídeo

Dar Israel Chegam más notícias sobre Proteção vacinal contra variantes, em particular contra o boom Delta, que é mais prevalente na Europa nas últimas semanas. Yaniv Erlich, Professor Associado da Universidade de Columbia, publicou e comentou sobre os dados do Ministério da Saúde de Israel sobre بياناتEficácia da vacina Pfizer-BionTech Anti-COVID contra dinastia chamada “indiano“Coronavírus, que o mundo teme atualmente devido ao seu alto índice de transmissão.

O Departamento de Saúde relata que a eficácia da Pfizer para proteção contra a variante delta cai para 64% de 94% contra outras cepas. Isso tem implicações importantes para a imunidade do rebanho e a capacidade do vírus de evoluir ainda mais, ele escreveu Erlich. Finalmente 30% de perda de eficácia contra variável delta.

Hoje, conforme confirmado e relatado pelo jornal Corriere della SeraE a Israel Represente um dos países do mundo com Maior taxa de imunização da população contra COVID-19, com 57% dos cidadãos completaram o curso de vacinação, 88% deles pertencem à faixa etária acima de 50 anos. Em uma pesquisa com os dados mais recentes coletados de 2 de maio a 5 de junho na região, a vacina da gigante farmacêutica dos EUA obteve 94,3% de cobertura contra a infecção por SARS-CoV-2.

Cinco dias após o governo suspender as restrições impostas para combater o vírus Corona Tel AvivA partir de 6 de junho, A proteção Pfizer começou a cair para 64% início de julho. 55% dos novos casos detectados em Israel na última sexta-feira envolveram pessoas que já haviam recebido a vacina. À luz desta evidência, o Governo de Israel, Depois de voltar a se comprometer a usar máscaras em locais públicos, estudará mais um passo para trás, reapresentando cai fora E considere recomendar um A terceira dose da vacina.