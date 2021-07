No Reino Unido, mais de 42.000 infecções: isso não aconteceu muito desde 15 de janeiro. Mas os casos também estão aumentando na União Europeia, da Áustria à Espanha

Onda de verão de infecções causadas pela alternativa Delta Todos se preocupam Europa, onde mais e mais países participam para aumentar os casos e Discuta a natureza obrigatória da vacina para alguns grupos (saúde primeiro) E sobre a possibilidade de introdução de autorização de saúde para ingresso em locais públicos, como já foi feito França. O que mais preocupa, justamente pela quantidade de lesões registradas, é O Reino Unido que tem sido sobrecarregado pela variável por semanas Delta Também durante as competições EuropeusE a 42.302 novos casos foram registrados Doença do coronavírus e 49 outras mortes. Esse é o maior número de novas infecções desde 15 de janeiro, quando foram registrados 55.761 casos. Eles estavam lá ontem 36.660 novas infecções e 50 mortes.

Eu também'Áustria, No entanto, tem havido um aumento no número de casos triplicado Dentro de uma semana. Na verdade, são 332 verificados entre sexta-feira e sábado, Enquanto no mesmo período da semana anterior, eles foram identificados apenas com dificuldade 107 Nos últimos sete dias, uma média de 160 novos casos foram registrados por dia, quase o dobro da mesma semana em julho de 2020 (84). O mesmo vale para os casos ativos que atualmente somam 2.474 e em 14 de julho de 2020 eram apenas 1.239.

no AlemanhaPor outro lado, o número de casos registrados por 100.000 residentes em um período de sete dias continuou a aumentar por mais de uma semana. O Instituto Robert Koch É relatado que o preço subiu hoje para 7,1 de 6,5 ontem. o novo infecções Durante as últimas 24 horas, o número de mortos foi de 1.548; há uma semana, ocorreram 985 mortes, em comparação com 48 na semana anterior. Desde o início da epidemia, ocorreram 3.738.683 infecções, 91.287 mortes e 3.636.800 recuperações.

até a situação em Rússia Ele continua, como nas últimas semanas, a acordar interesse: Nas últimas 24 horas, um novo recorde قياسي casos de morte. 786 pessoas se cadastraram, muitas das quais não foram registradas desde o início da emergência sanitária, observa a agência saborear. O boletim de hoje também fala sobre 23.827 novos casos COVID-19O que totaliza 5.857.002 infecções com 145.278 vítimas e 5.257.483 pessoas declaradas curadas após a infecção, o número de casos ativos é de 454.241. Em Moscou, 3.966 novos casos e 109 vítimas foram confirmados. ontem lá Rússia Ele relatou um total de 24.702 infecções e 780 mortes.

O curva pandemia Continua a crescer mesmo em Espanha quem disse a ele ontem 43.960 novos positivos E 13 novas mortes pela epidemia ultrapassaram 4 milhões de casos no país. A taxa de infecção aumentou 68 pontos, para 436 casos por 100.000 residentes nos últimos 14 dias, o maior número desde 12 de fevereiro. Entre os jovens de 20 a 29 anos, a taxa de incidência aumenta em 218 pontos, para 1.421 casos por 100.000 residentes em duas semanas. No total, 4.015.084 pessoas foram infectadas e 81.033 pessoas morreram na Espanha de coronavírus desde o início da pandemia.

Ele também critica a situação em HolandaComo o governo decidiu fechar suas portas após a escalada de feridos nos últimos dias. quase também mil pessoas Eles testaram positivo depois de participar em Extrato do festival Realizado nos dias 3 e 4 de julho a Utrecht. Pelo menos 448 pessoas foram infectadas no primeiro dia e 516 no segundo dia. No total, cerca de 20 mil espectadores participaram do festival. Os organizadores disseram que eram chocado para surto massivo Eles se defenderam alegando que seguiram todos os procedimentos Fornecimento de saneamento. Para participar do festival, era obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação ou negativo e, segundo os observadores, as inscrições eram verificadas com cuidado. Além disso, os intervalos de tempo foram definidos para evitar encontros.