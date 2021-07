Alemanha, pelo menos 20 mortos e 70 desaparecidos devido ao mau tempo. Deveria: O rio passa por 6 casas

BERLIM, 15 de julho de 2021 – IN Alemanha Pelo menos o número de mortos devido às chuvas torrenciais aumentou ارتفع 20 morto, e mais que 70 desaparecidos Na parte oeste do país, duramente atingida por tempestades e inundar, Relatórios do Bild.

Na Renânia-Palatinado Seis casas ficaram sobrecarregadas e caíram do rio Ah, Outros ainda estão em risco. A polícia disse que “várias pessoas desaparecidas” estavam nos telhados das casas atingidas pelas enchentes em um município. Erro. Entre as vítimas dois bombeiros, Ele morreu enquanto tentava evacuar pessoas de edifícios em Altina e Veidol (Renânia do Norte-Vestfália). Mais duas vítimas morreram afogadas nas caves inundadas perto de Solingen e Una, e duas em Colônia: um homem e uma mulher. Outra morte em Rheinbach.

“Os efeitos da catástrofe climática já estão aí”, comentou La Verde. Catherine Goerig Eckhardt, para NTV. Vice-chanceler Olaf Schulz no Twitter: “As notícias da subida das águas são perturbadoras e chocantes. Agora precisamos agir rápido com ajuda.” Ministro do Presidente da Renânia do Norte-Vestfália, Armin LaschetEle disse à imprensa: Ainda não temos uma imagem clara sobre o número de vítimas ”, e acrescentou que“ pessoas desaparecidas estão sendo procuradas por helicópteros ”. Laschet explicou que Hagen é um dos lugares mais afetados ‘situação trágica’. O governador expressou suas condolências aos dois bombeiros que perderam a vida na operação de resgate.

Mau tempo afeta Também Suíça e Holanda. As autoridades de Haia decidiram posicionar o exército no sul do país para enfrentar “as piores condições climáticas dos últimos 300 anos”. Dezenas foram forçados a fugir de suas casas na região. Sudeste de Limburg, na fronteira com a Alemanha, deixando centenas de pessoas sem eletricidade.

