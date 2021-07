Alemanha, inundações destroem dois distritos: pelo menos 58 mortos e dezenas de desaparecidos. Merkel: “Um desastre”. Ministro: A culpa é das mudanças climáticas

Pelo menos 58 mortosE a Dezenas de pessoas estão desaparecidas. O número de vítimas das enchentes que varreram o oeste do país continua aumentando Alemanha, demolição de casa Reboque de carros na água. Fortes chuvas e inundações afetaram dois desembarques em particular, a saber Norderno Westphalia e a Rhineland Palatinate. E apenas na última região, segundo o Ministro do InteriorE a Roger Lewentz (Spd), contado entre 50 e 70 pessoas estão desaparecidas. no máximo 200.000 ficaram sem eletricidade.

uma “catástrofe‘, conforme definido pelo Chanceler duas vezes Angela Merkel, hoje em Washington, segundo o presidente do Land da Renânia do Norte-Vestfália e o candidato da CDU à chancelaria, Armin LaschetMinistro do Meio Ambiente, Svenja Schulze, ai mudanças climáticas. Laschet disse à mídia alemã que o acúmulo de fortes chuvas indica que “é necessário acelerar as medidas de proteção climática”. “A mudança climática chegou à AlemanhaEm vez disso, o ministro tuitou e acrescentou que “os eventos mostram a força com que as consequências das mudanças climáticas podem afetar a todos nós e como é importante estar melhor preparado para tais eventos climáticos extremos no futuro. do Interior comentou, que também está convencido de que as enchentes dessas horas são “uma consequência das mudanças climáticas”, precisamos estar mais bem preparados.

Angela Merkel, após expressar suas condolências às vítimas e sua proximidade com a família, falou em um comunicado destacando que “falar sobre fortes chuvas e inundações descreve a situação de forma inadequada. É realmente um desastre”. A chanceler disse que ficou “chocada com a notícia que me chegou”, falando em “locais submersos”, mas sem dar um número específico de vítimas. “Eu expresso minha dor. Ainda não temos os números, mas serão muitosEle disse, explicando que “todo o possível será feito para encontrar os desaparecidos”. A seguir, o chanceler agradeceu aos socorristas por seu “trabalho incansável”. “Sabemos que o que eles estão fazendo também é um tanto perigoso.” Entre as vítimas das enchentes, na verdade, estão dois bombeiros que morreram durante a prestação de socorro.

Um desastre para o Presidente da República, Sergio Mattarella, quis enviar de perto a sua mensagem ao Pool Alemão: «É com profunda tristeza que sigo as gravíssimas notícias que chegam – nestas horas – em particular – de Renânia do Norte-Vestfália E de Renânia-Palatinado. Toda a Itália se apega dolorosamente ao amigo do povo alemão com sentimentos comuns de condolências por este desastre. Nosso terno pensamento e solidariedade para com as famílias das muitas vítimas e pessoas desaparecidas. Nesta triste circunstância, Senhor Presidente e meu caro amigo, minhas mais sinceras e pessoais condolências à República Italiana.



1 / 7







Particularmente afetada foi a região de Bad Neuenahr Ahrweiler na Renânia-Palatinado, onde 18 vítimas foram registradas. A polícia de Colônia afirma que 20 pessoas morreram na área ao sul de Westphalian, em Euskirchen. Por outro lado, centenas de pessoas foram salvas graças à ajuda de alguns barcos do Distrito de Cordel, um dos centros mais afetados pelas enchentes. Nesta área, de acordo com relatórios de fotoNão haverá mortos ou desaparecidos. Neste momento eu ligações ferroviárias Ele está suspenso na maioria das regiões da Renânia do Norte-Vestfália, uma das regiões mais densamente povoadas do país. O serviço meteorológico alemão espera que a chuva diminua ao longo do dia.

A Alemanha não é o único país atingido por uma forte tempestade. também em Bélgica Chuvas fortes do leste causaram Vítimas: 5 morreu. As inundações afetaram particularmente a província de Liège, Valônia, mas também algumas regiões de Flandres. Quatro corpos das vítimas foram encontrados na cidade de Verviers, muito perto da fronteira com a Alemanha. O O rio Meuse saiu das margens Em Namur, 60 quilômetros ao sul de Bruxelas, e em Liège, as autoridades pediram aos moradores que deixassem suas casas perto do rio.

Para lidar com o que foi definido “O pior mau tempo dos últimos 300 anos”, As autoridades holandesas decidiram enviar o exército para o sul do país. Também da área de fronteira com HolandaNa verdade, na província de Limburg, no sudeste, dezenas de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas e buscar refúgio nelas Hotéis e centros esportivos. O trabalho dos militares é ajudar as pessoas a ficarem seguras Depois que várias estradas e rodovias foram fechadas devido a enchentes. Pelo menos seis casas desabaram e outras 25 estão em perigo.

A solidariedade veio imediatamente das instituições europeias. ‘Meus pensamentos estão com as famílias das vítimas das inundações devastadoras na Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Holanda e aqueles que perderam suas casas. L’A União Europeia está pronta para ajudarO presidente da Comissão Europeia escreveu no Twitter Ursula von der Leyen, sottolineando che “Os países interessados ​​podem recorrer ao mecanismo de proteção civil da UE.” Pensamento também compartilhado pelo chefe Parlamento EuropeuDavid Sassoli.