“Medidas concretas”: a linha italiana é aprovada na cimeira sobre migrantes | 8 pontos de acordo

O tempo de diagnóstico e soluções teóricas acabou. “Agora eles precisam disso.”Ações concretas“Para resolver um problema que afeta a todos. A consciência fundamental que surgiu de uma reunião em… imigrantes Foi realizado por Giorgia Meloni e pelo primeiro-ministro inglês Rishi Sunak Especificamente, era o seguinte: São necessárias medidas práticas para abordar as ações dos traficantes de seres humanos, um fenómeno que afeta tanto os países de primeira chegada como os países envolvidos em movimentos migratórios secundários.

Sentado à mesa de reunião, presidida pelos primeiros-ministros italiano e britânico, pelo seu homólogo holandês, Mark Rutte, e pelo presidente da Comissão da Albânia, Edi Rama. Úrsula van der Leyen E o presidente francês Emmanuel Macron. O resultado da reunião foi um documento escrito com Oito pontosFoi preparado para abordar o tema sob diversos ângulos.

Acordo de oito pontos

No primeiro ponto do texto sobre obrigações comuns, prevê-se que “Tomar medidas decisivas, em conjunto e em cooperação com os países parceiros, para resolver este problema contrabando migrantes ao longo das rotas e nas fronteiras externas, nomeadamente através de ações conjuntas para encerrar as cadeias de abastecimento de gangues organizadas através da partilha de informações, da cooperação operacional, de medidas para impedir todos os navios envolvidos no contrabando e de campanhas de sensibilização“.

O segundo ponto – segundo noticiou a agência de notícias ANSA – “atualizar Enquadramento jurídico Reforçar a luta contra os traficantes de seres humanosTerceiro: O compromisso dos seis líderes participantes de “Desenvolver Parcerias globais Com os principais países a abordar as causas profundas da migração e a apoiar o desenvolvimento sustentável através da educação, da criação de emprego e de ações de adaptação climática“.

O quarto fardo suportado durante a reunião foi “Apoie eu Países parceiros Reforçar a proteção das fronteiras para evitar passagens de fronteira não autorizadas, bem como as capacidades de busca e salvamento, através do envio de pessoal, equipamento e outros materiaisUm ponto crucial, dados os problemas Má cooperação Apareceu com frequência no passado.

Quinto compromisso: Apoiar também os países parceiros através da Organização Internacional para as Migrações e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, enviando fundos adequados. Sexto: Fortalecimento cooperação Relativamente às operações de repatriamento e readmissão.Troca de experiências e objetivos diplomáticos“O sétimo ponto afirma a possibilidade.”Fornecer entrada humanitária e outros tipos de processos legais para aqueles com direito a proteção internacional“Finalmente, foi acordado.”Reforçar a cooperação em matéria de políticas de vistos, garantindo a eficácia do sistema contra violações“.

Compromisso de Meloni e Sunak

Pelo que sabemos, a ideia da mesa para abordar o assunto foi desenvolvida por Meloni e Sunak durante a recente cimeira do G20 na Índia. A outra novidade é que a fórmula de comparação deverá continuar e, além disso – relatam as mesmas fontes institucionais – Sem proibições Para participantes adicionais. Além disso, o problema abordado não é apenas específico de países específicos, mas também põe em causa políticas públicas. A comunidade internacional E europeu em particular. “Ainda não foi definido um calendário específico para as consultas, embora pareça intenção de todos aprová-lo.”Das declarações de princípios à sua tradução em factos tangíveis“.

Meloni: “A Itália não está isolada”

A Itália é “Qualquer coisa, menos isolado“Na União Europeia sobre o dossier dos migrantes, Giorgia Meloni confirmou em Granada, dizendo estar “satisfeita” com o texto alcançado, que “Ele vem ao encontro Necessidades italianasNos corredores do Congresso, o Primeiro-Ministro relançou o plano com o Primeiro-Ministro britânico para dar substância à luta contra os traficantes de seres humanos, marcando o início de uma nova “forma” de comparação internacional.

O papel decisivo da Itália

Podemos esperar que este seja o momento certo, porque os compromissos assumidos e a demonstração de acção conjunta não produziram em muitas ocasiões os resultados desejados. O governo Meloni, por sua vez, sempre trabalhou para reverter esta tendência, como evidenciado pela recente decisão Comunicações frequentes O Primeiro-Ministro com outros líderes europeus e com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Nas últimas semanas – e para sublinhar esta mudança de ritmo – o líder da Irmandade Italiana conseguiu levar ao poder o mais alto cargo europeu. LampedusaPara que ela fique atenta à complexa situação que a ilha vive.

A ideia popular agora é atacar a rede de traficantes, começando a desmantelar o comércio de pequenas embarcações que se tornou Armadilhas flutuantes. Para quem solicitou esclarecimentos sobre a realização de uma mesa redonda sobre migrantes, embora o tema não estivesse na ordem do dia da reunião de hoje, as mesmas fontes confirmaram que teria sido uma oportunidade perdida não o fazer, também dada a presença do primeiro-ministro britânico .

Macron: “Compromissos vinculativos com Roma”

Os resultados também foram positivos em termos de relações entre Itália e Itália França. “Queremos desenvolver a luta contra a imigração ilegal ao nível da comunidade política europeia“A nova fórmula hexapartidária relacionada à imigração será detalhada.”Compromissos mais vinculativos Que será discutido na próxima cimeira organizada pelo Reino UnidoO presidente francês, Emmanuel Macron, fez o anúncio durante uma conferência de imprensa em Granada. No curto prazo, como ele disse.Continuaremos a reforçar os controlos fronteiriços em cooperação com a Itália, pelo que estou grato Trabalho conjunto“, o que indica a necessidade de a União Europeia e todo o programa de educação continuada “Faça mais” No “Seria melhor registar quem chega ao território europeu, proteger melhor as fronteiras, prevenir fluxos e evitar massacres no Mediterrâneo“Isso – acrescentou Macron -“Isto é o que queremos fazer com os países de origem e de trânsito, a essência do trabalho que começou com a Presidente von der Leyen e o Presidente Meloni, e o que queremos fazer a nível da Comunidade Política Europeia.“.

“Implementação do memorando com a Tunísia”

As fontes com quem as agências de notícias conversaram informaram que não houve menção ao chamado “Ruanda é um exemplo“E que ninguém tem este tipo de solução em mente. Nem sequer foi mencionada a questão das ONG, que voltou a ser actual em Itália após a nova multa contra a organização “Armas Abertas”. Quanto ao facto de os três heróis do missão na Tunísia que estiveram presentes nesta reunião – nomeadamente, Meloni, Rota e von der Leyen – observou-se o surgimento de uma vontade comum Implemento Esse acordo ainda não foi implementado. E certamente não pela vontade da Itália.