“Eu não tenho mais vida”

Recém-formado, cheio de expectativas para A Novo empregoMas no primeiro dia ele descobriu que O turno é de 8 horas. Uma situação tão inaceitável para ela que sentiu necessidade de compartilhar seu desabafo Suas lágrimas nas redes sociaisExplicando que nesse ritmo ele não conseguiria mais viver uma vida fora do trabalho. E o vídeo dele Tornou-se viral.





Nova função tiktok

Brielle Acero é uma TikToker e influenciadora americana que fala abertamente Seu dia a dia em seu perfil no TikTokO que inclui mais de 130 mil seguidores. Pouco depois de se formar em marketing, a jovem de 21 anos encontrou um emprego e teve que se mudar para isso.

Ao chegar em Nova Jersey, a jovem iniciou seu novo emprego, mas terminou no primeiro dia Uma descoberta que a deixou chocada, para dizer o mínimoSeu horário de trabalho começa às 9h e termina às 17h.

Vídeo Tik Tok da influenciadora Brielle Acero, mostrando a jovem se liberando após descobrir que seu horário de trabalho seria de 8 horas.





Uma condição impensável para ela, que ela diz que tornaria impossível para ela fazer Qualquer outra coisa fora do trabalho em siO que a levou, ao voltar para casa, a compartilhar sua frustração com seus seguidores.

Gritando no TikTok

Por causa do trabalho pessoal, “levo muito tempo para chegar lá”, disse Brill, com lágrimas escorrendo pelo rosto. não tenho tempo para fazer nada. “Quero tomar banho, jantar e dormir, mas tudo ficou complicado.”

“Não tenho energia para fazer exercícios, não tenho tempo para fazer nada Eu estou muito nervosoEla continuou no Tiktok, incapaz de esconder a óbvia frustração com a situação em que se encontra.





O cansaço decorrente do trabalho e o deslocamento diário de casa para o escritório e vice-versa, que leva pelo menos duas horas, impossibilitaram a vida da jovem, na sua opinião, tanto que a jovem de 21 anos também lhe pediu seguidores como isso poderia ser gerenciado. Combinando vida pessoal e atividades diárias Com um trabalho que leva muito tempo.

Vídeo viral

Inesperadamente para o protagonista do romance, o vídeo de Brill se espalha pelo mundo, provocando uma faísca Feedback de milhares de usuáriosFiquei completamente dividido sobre o assunto. Se há quem acuse a jovem de ser “mimada” e “preguiçosa”, por outro lado há quem simpatize com ela, partilhando com ela a frustração resultante de horários de trabalho muitas vezes inadequados ao ritmo de vida atual. .

Aí a mesma menina voltou ao assunto: “Não entendo como minha história se tornou Discussão política “Quando tudo que eu estava tentando fazer era iniciar uma conversa e respeitar as pessoas.”





“Eu só queria reunir meninos e meninas que pensam dessa forma para talvez incitar a mudança”, acrescentou Brill, concluindo sua palestra refletindo sobre o fato de que “a Geração Z trabalha tão duro quanto as pessoas antes de nós, com Baixos salários e altos custos de produção“.